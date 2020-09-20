İspanya'da bir kiracı 100 metrekarede 110 kediyle yaşadığı için tahliye edildi

İspanya'da bir ev sahibi ve 110 kedisi kiralık evden tahliye edildi. Hayvan barınakları, evden çıkarılan 110 kedi için yuva arayışına girdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İspanya'nın Valencia bölgesinde bir ev sahibi 100 metrekarelik evde 110 kediyle yaşadı. Evde yaşayan kişi 110 kediyle yaşadığı için tahliye edildi.

Spama Safor isimli hayvan barınağı daha önce evde 96 kedinin yaşadığını sanıyordu. Ancak evden 110 kedinin çıkarılmasıyla hepsine acil barınak ihtiyacı olduğu duyuruldu. Barınakta çalışan bir kişi "Anlaşılan evdeki kişi 3 yıl önce 2 kedi aldı ve o zamandan beri çiftleşiyorlar" dedi.

Hâlihazırda 200 kediye bakan barıkak 110 kediyi birden alamayacağını belirtti.