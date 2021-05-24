İspanya'da binlerce kişi, ülkedeki tüm sahillerde sigara yasağı için imza verdi

İspanya'da 283 binden fazla kişi ülkenin bütün sahillerinde sigara içmenin yasaklanmasını talep eden bir imza kampanyası düzenleyerek Çevre Bakanı'na ulaştırdı.

The Guardian'da yer alan habere göre, "No Fumadores" (Sigara İçmeyenler) isimli organizasyon iki yıldan uzun süredir İspanya'nın 4 bin 964 kilometrelik sahil şeridinde sigara içme yasağı uygulanmasını talep etiyor.

Çevre Bakanı Teresa Ribera'ya ulaştırılan imza kampanyası, konuyu mecliste gündeme getirmesini talep ediyor.

No Fumadores'den Fernandez Megina, bu yolla sahillerde pasif içici olma sorununun ortadan kalkacağını ve sahilleri kirleten izmaritlerden kurtulacaklarını vurguladı.

2018'da Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayımlanan bir analiz, Avrupa sahillerinde en çok sigara filtreleri ve izmaritleri bulunduğunu göstermişti.