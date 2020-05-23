İspanya'da aşırı sağcılar, hükümetin Covid-19 tedbirlerini protesto etti

29 bine yakın kişinin Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya'da, sosyalist Başbakan Pedro Sánchez'in salgınla mücadelesini protesto eden eylemciler araçları ile başkent Madrid'de konvoy oluşturdu.

Popülist sağ Vox partisinin taraftarlarının söz konusu araçlı eylemine, yargı tarafından izin verilmişti. Protesto eylemine, "İspanya ve özgürlüğü için konvoy" adı verildi.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, önlemler 6 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Sağ partiler, hükümeti "acımasız sınırlamalar" nedeniyle eleştiriyordu.

Başkent Madrid'deki gösterilere katılan Vox lideri Santiago Abascal, "dünyanın en kötü kriz yönetiminin tek sorumlusunun hükümet olduğunu" söyledi.