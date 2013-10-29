İspanya da ABD Büyükelçisi’ni çağırdı

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) İspanya'daki faaliyetlerine ilişkin iddialar, Madrid'i harekete geçirdi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, geçen hafta yaptığı açıklamada, iddiaları araştırma sözü vermişti. Rajoy'un talimatı doğrultusunda ABD'nin Madrid Büyükelçisi James Costos'un Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Costos'un burada Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Iñigo Méndez de Vigo ile 40 dakikayı bulan bir görüşme yaptığı açıklandı. Görüşmede Büyükelçi Costos'un İspanyol tarafının sorularına yanıt verdiği bildirilirken görüşmenin içeriği konusunda açıklama yapılmadı.

Greenwald'den yeni iddialar

Madrid'de çıkan “El Mundo” gazetesinde bugün Glenn Greenwald imzasıyla yer alan bir yazıda, İspanya’nın de NSA’in dinleme faaliyetlerinde hedef olduğu belirtiliyor. Yazıda, 10 Aralık 2012 ila 8 Ocak 2013 tarihleri arasında 60, 5 milyondan fazla telefon görüşmesinin dinlendiği iddiasına yer veriliyor.

İspanyol ceza yasası, hakim kararıyla yapılmayan dinleme faaliyetini bir suç fiili olarak kabul ediyor. Yasa, 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Almanya ve Fransa, dinleme skandalı nedeniyle ülkelerinde görev yapan ABD Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmışlardı.