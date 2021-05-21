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Dünya

İspanya Covid-19'a karşı tamamen aşılananlara sınırlarını 7 Haziran'da açıyor

21 Mayıs 2021 23:40

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış kişilerin 7 Haziran'dan itibaren ülkeye giriş yapabileceğini duyurdu.

Pedro SanchezKoronavirüsİspanyaaşılamaCovid-19
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