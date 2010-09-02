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Ekonomi

İspanya Çin'den borç istiyor

İspanya Başbakanı Zapatero, Çin’in küresel sermaye açısından önemli bir kaynak sağlayıcı olduğunun altını çizerek, İspanya tahvillerini arttırmasın&

02 Eylül 2010 03:00

T24- Şanghay’daki World Expo fuarını gezdikten sonra, Pekin’e kısa bir ziyaret gerçekleştiren İspanya Başbakanı Jose Luis Rodríguez Zapatero, bir grup Çinli gazeteciyle bir araya geldi ve “Madrid hükümeti olarak, Çin’in elindeki İspanya tahvillerini arttırmasını umut ediyoruz” dedi.


Başbakan aynı zamanda, “Çin’in bugüne kadar elindeki tahvilleri kademeli olarak arttırdığını biliyoruz. Bu, piyasaya güven veriyor ve ben bunun oldukça yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.


Taraf gazetesinin haberine göre, Zapatero, Çin’in elindeki İspanya tahvillerine yönelik detaylar vermezken, Pekin’deki İspanya Büyükelçiliği’nin sözcüsü, Çin’in Temmuz’da 400 milyon avro değerinde İspanyol tahvili satın aldığını söyledi. Zapatero’nun Çin Başbakanı Wen Jiabao ile önceki gün düzenlediği toplantının ardından, yerel basında ikilinin ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımları arttırmak için birlikte çalışmayı umut ettiklerini söylediğine yönelik haberlere yer verdi.


Çin, daha önce İspanya tahvillerine yaptığı yatırımlarını arttıracağına yönelik herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu yılın başında, Yunanistan’ın yüksek borç yükü nedeniyle yatırımcılar arasında Avro Bölgesi ülkelerine yönelik bir güven eksikliği başladı ve bu durumundan en fazla etkilenen ülkelerden biri de İspanya oldu.


Madrid Hükümeti’nin yüksek seviyedeki borcu ve ülke ekonomisinin zayıflığı, yatırımcıları İspanya’dan kaçırmıştı. Kamu borcu krizinin baş gösterdiği ilk zamanlarda harekete geçen İspanya, hızlı bir şekilde kamu harcamalarını kesti. Buna karşın ülkede ekonomik büyüme hâlâ çok yavaş ve gayrisafi yurtiçi hasıla ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.2 arttı. Ülke, 2009 genelindeyse yüzde 3.7 büyümüştü. Zapatero’nun açıklamalarında, haziran ayındaki verilere göre elindeki 2.454 trilyon dolarla dünyanın en büyük döviz rezervine sahip olan Çin’in küresel çapta nasıl büyük bir sermaye kaynağı olarak görüldüğünün yeniden altı çizildi. Çin, yatırımlarının büyük bir kısmını ABD Hazine tahvilleri ve dolar cinsinden diğer varlıklarına yapsa da Pekin Hükümeti geçtiğimiz yıllarda, rezervinde çeşitlendirmeye gideceğini açıkladı ve bu yönde adımlar attı.

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