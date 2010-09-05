-İSPANYA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tur maçında Yunanistan'ı 80-72 yenen İspanya, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Zisis ve Diamantidis'in basketleriyle rakibine üstünlük kuran Yunanistan, 7. dakika içinde 17-11 öne geçti. Ancak bu dakikadan sonra Yunan ekibi hücumlardan boş dönünce, periyodun bitimine 35 saniye kala Lopez'in 3 sayılık basketiyle öne geçen (20-19) İspanya, 1. periyodu da 22-19 önde tamamladı. İkinci periyoda iyi başlayan İspanyollar, Rubio ve Vazquez'in basketleriyle 14. dakika içinde farkı 7 sayıya (28-27) çıkardı. Ancak İspanya 2.30 dakika sayı atamayınca, Yunanistan Zisis'in basketleriye 16. dakikada farkı 1 sayıya (28-27) indirdi. Rubio, Navarro ve Marc Gasol'un sayılarıyla farkı yeniden açan İspanyollar, devrenin bitimine 1 dakika 34 saniye kala Fernandez'in basketiyle farkı 9 sayıya (37-29) çıkardı ve ilk yarıyı 37-31 önde kapadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Yunanistan, Zisis, Diamantidis ve Fotsis'in basketleriyle 2 dakikada 8-0'lik bir seri yakaladı ve 22. dakikada 38-37 öne geçti. Üçüncü periyotta ilk basketini 3 dakika 7 saniye sonra Navarro ile bulan İspanya, periyodun sonuna doğru Lopez, Llull ve Fernandez'in basketleriyle farkı kapatıp öne geçti ve üçüncü periyodu 52-51 önde tamamladı. Son periyotta Fernandez ile bulduğu basketlerle farkı açan İspanyollar, Navarro ve Reyes'in basketleriyle bitime 2 dakika 12 saniye kala farkı 10 sayıya kadar (67-57) çıkardı. Yunanistan, Schortsanitis ve Spanoulis'in basketleriyle bitime 1 dakika kala farkı 4 sayıya (72-68) indirdi. Ancak Rubio ve Navarro ile faul atışlarını sayıya çeviren İspanya, karşılaşmadan 80-72 galip ayrıldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Jose Anibal Carrion xxx (Porto Riko), William Gene Kennedy xxx (ABD), Reynaldo Mercedes Sanchez xxx (Dominik Cumhuriyeti) İspanya: Rubio xxx 6, Navarro xxx 22, Fernandez xxx 14, Garbajosa xx 5, Marc Gasol xx 4, Mumbru x 3, Lopez xx 5, Llull xx 9, Reyes xxx 6, Vazquez xx 6 Yunanistan: Spanoulis xx 12, Zisis xxx 16, Diamantidis xxx 16, Fotsis xx 12, Schortsanitis xx 13, Bourousis x 2, Calathes x 1, Perperoglou x, Tsartsaris x 1. Periyot: 22-19 Devre: 37-31 3. Periyot: 52-51 5 Faulle Çıkanlar: 39.34 Zisis, 39.44 Spanoulis (Yunanistan)