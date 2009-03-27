İspanya Brezilya'dan daha iyi



2010 Dünya Kupası elemelerinde yarın İspanya ile karşılaşacak olan (A) Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Mehmet Aurelio, ''İspanya şu anda Brezilya'dan daha iyi'' dedi.





İSTANBUL - İspanyol spor gazetesi AS'ta yayınlanan demecinde Aurelio, İspanya'nın son 2 yıldır kaybetmediğini belirterek, en iyi futbolcuları olarak gösterdiği Fernando Torres ve David Villa'yı ''iki matador'' olarak değerlendirdi.



Aurelio, İspanyol futbolcu Daniel Güiza ile ilgili yöneltilen bir soruya ise, ''Güiza, Fenerbahçe'de çok iyi işler yapıyor. Ondan memnunlar'' yanıtını verdi. Milli futbolcu, yarınki maçla ilgili olarak, ''Barnabeu olağanüstü bir stat. Çok iyi bir ortam, tam bir gösteri olacak. Ama çarşamba günü de benzer bir ortam bulacağız. Bizim taraftarlarımız olağanüstü. Takımlarını destekleme stilleri Brezilya'ya çok benziyor'' dedi.



Bu arada Aurelio ile birlikte röportajı veren, Real Betis'ten takım arkadaşı olan ve İspanyol milli takımında da forma giyen Juanito da Türkiye için, ''Dünyanın en iyi 10 takımından biri ve bu bir rastlantı değil. Çok iyi işler yapıyorlar ve çok organizeler. En zayıf yerleri belki de defansları'' şeklinde konuştu.



Juanito, Türk Milli Takımı'nda Nihat, Semih, Emre, Tuncay gibi çok iyi futbolcular bulunduğunu belirtip, ''Olağanüstü iyi bir futbolcu'' olarak tanımladığı Aurelio'yu rakip değil takım arkadaşı olarak görmeyi tercih ettiğini söyledi.



