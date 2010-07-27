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Dünya

İspanya boğa güreşini yasaklıyor

Kimilerine göre kültürel mirasın bir parçası, kimilerine göre ise barbarlık olan boğa güreşlerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda oylanacak.

27 Temmuz 2010 03:00

T24- İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri olan Katalonya'da boğa güreşlerini yasaklayacak bir yasa tasarısı çarşamba günü parlamentoda oylanacak.

İspanya'nın geleneksel boğa güreşleri kimilerine göre kültürel mirasın bir parçası, kimilerine göre ise barbarlık. İşte bu tartışma yeniden alevlenmiş durumda.

Boğaların ölümüyle sonuçlanan bu gösteriler, bazı kesimlerden büyük tepki çekiyor. Ülkenin kuzeyindeki Katalonya, boğa güreşlerine yasak getirecek bir tasarıyı oylamaya hazırlanıyor.

Ülkenin en eski geleneklerinden birini tarihe gömebilecek tasarı, tartışmaları da beraberinde getirdi.


Katalonya'da boğa güreşlerinin yasaklanması gündeme ilk olarak, hayvanseverler tarafından toplanan 180 bin imzayla gelmişti.

Ardından Aralık ayında parlamento, yaptığı gizli oylamayla boğa güreşinin yasaklanması tasarısının görüşülmesini kabul etti. Son kararsa yarın yapılacak oylamayla verilecek.


Tasarı kabul edilirse, Katalonya, 1991'de benzer bir yasayı kabul eden Kanarya Adaları'nın ardından boğa güreşlerini İspanya'da yasaklayan ikinci bölge olacak.

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