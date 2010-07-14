-İSPANYA BİRİNCİ, TÜRKİYE 28. SIRADA ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasını açıklandı. Dünya Kupası'nın ardından çok sayıda takımın sıralamasında büyük değişiklik oldu. Son listede 2. sırada yer alan Dünya Kupası şampiyonu İspanya, Brezilya'yı geçerek 1883 puanla 1. sıraya yükseldi. Finalist Hollanda da 2 basamak yükselerek, 2. sırada yer aldı. Brezilya 2 basamak düşerek, 3. sıraya indi. Türkiye, 810 puanla 1 basamak yükselerek 28. sırada yer aldı. -KUPADAN SONRASI DEĞİŞİKLİKLER- Dünya Kupası'nda başarılı olan takımlar sıralamada birçok basamak atlarken, Fransa ve İtalya gibi başarısız takımlar düşüşe geçti. Yarı finalde elenen Almanya 2 basamak atlayarak, 4. sıraya çıktı. Sıralamada en fazla basamak atlayan ülke Yeni Zelanda oldu. Kupada F Grubu'nda Paraguay, İtalya ve Slovakya ile yer alan ve 3 maçında da berabere kalarak grubu 3. sırada tamamlayan Yeni Zelanda, 24 basamak atlayarak 54. sıraya yükseldi. Kupada 4. olan Uruguay, 10 basamak yükseldi ve 6. sırada yer aldı. 2. turda elenen Şili, 8 basamak yükselerek 10. sıraya, çeyrek finalde elenen Paraguay, 15 basamak yükselerek 16. sıraya, çeyrek finalde elenen Gana, 9 basamak yükselerek 23. sıraya çıktı. Kupada 2. turda elenen takımlardan Japonya 13 basamak yükselerek 32. sırada, Slovakya 7 sıra yükselerek 27. sırada yer buldu. 2006'da Dünya Kupası şampiyonu olan, ancak 2010'da gruplardan çıkamayan İtalya 6 basamak inerek, 11. sıraya düştü. Grubunu son sırada tamamlayan Fransa da 12 basamak düşerek, 21. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nda 2 turda elenen Portekiz de üçüncülükten sekizinciliğe düştü. Listenin ilk 50 ülkesi ve puanları şöyle: 1. İspanya 1883 2. Hollanda 1659 3. Brezilya 1536 4. Almanya 1464 5. Arjantin 1289 6. Uruguay 1152 7. İngiltere 1125 8. Portekiz 1062 9. Mısır 1053 10. Şili 988 11. İtalya 982 12. Yunanistan 975 13. ABD 969 13. Sırbistan 969 15. Hırvatistan 968 16. Paraguay 961 17. Rusya 956 18. İsviçre 940 19. Slovenya 917 20. Avustralya 911 21. Fransa 890 22. Norveç 878 23. Gana 874 24. Meksika 872 25. Ukrayna 870 26. Fildişi Sahili 843 27. Slovakya 829 28. Türkiye 810 29. Danimarka 785 30. Nijerya 773