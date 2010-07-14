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İSPANYA BİRİNCİ, TÜRKİYE 28. SIRADA ANKARA (A.A)

14 Temmuz 2010 16:43

-İSPANYA BİRİNCİ, TÜRKİYE 28. SIRADA ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasını açıklandı. Dünya Kupası'nın ardından çok sayıda takımın sıralamasında büyük değişiklik oldu. Son listede 2. sırada yer alan Dünya Kupası şampiyonu İspanya, Brezilya'yı geçerek 1883 puanla 1. sıraya yükseldi. Finalist Hollanda da 2 basamak yükselerek, 2. sırada yer aldı. Brezilya 2 basamak düşerek, 3. sıraya indi. Türkiye, 810 puanla 1 basamak yükselerek 28. sırada yer aldı. -KUPADAN SONRASI DEĞİŞİKLİKLER- Dünya Kupası'nda başarılı olan takımlar sıralamada birçok basamak atlarken, Fransa ve İtalya gibi başarısız takımlar düşüşe geçti.  Yarı finalde elenen Almanya 2 basamak atlayarak, 4. sıraya çıktı.  Sıralamada en fazla basamak atlayan ülke Yeni Zelanda oldu. Kupada F Grubu'nda Paraguay, İtalya ve Slovakya ile yer alan ve 3 maçında da berabere kalarak grubu 3. sırada tamamlayan Yeni Zelanda, 24 basamak atlayarak 54. sıraya yükseldi. Kupada 4. olan Uruguay, 10 basamak yükseldi ve 6. sırada yer aldı.  2. turda elenen Şili, 8 basamak yükselerek 10. sıraya, çeyrek finalde elenen Paraguay, 15 basamak yükselerek 16. sıraya, çeyrek finalde elenen Gana, 9 basamak yükselerek 23. sıraya çıktı. Kupada 2. turda elenen takımlardan Japonya 13 basamak yükselerek 32. sırada, Slovakya 7 sıra yükselerek 27. sırada yer buldu.   2006'da Dünya Kupası şampiyonu olan, ancak 2010'da gruplardan çıkamayan İtalya 6 basamak inerek, 11. sıraya düştü. Grubunu son sırada tamamlayan Fransa da 12 basamak düşerek, 21. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nda 2 turda elenen Portekiz de üçüncülükten sekizinciliğe düştü. Listenin ilk 50 ülkesi ve puanları şöyle: 1. İspanya           1883 2. Hollanda          1659 3. Brezilya          1536 4. Almanya           1464 5. Arjantin          1289 6. Uruguay           1152 7. İngiltere         1125 8. Portekiz          1062 9. Mısır             1053 10. Şili             988 11. İtalya           982 12. Yunanistan       975 13. ABD              969 13. Sırbistan        969 15. Hırvatistan      968 16. Paraguay         961 17. Rusya            956 18. İsviçre          940 19. Slovenya         917 20. Avustralya       911 21. Fransa           890 22. Norveç           878 23. Gana             874 24. Meksika          872 25. Ukrayna          870 26. Fildişi Sahili   843 27. Slovakya         829 28. Türkiye          810   29. Danimarka        785 30. Nijerya          773

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