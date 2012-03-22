İspanya basınından Arda'ya övgü: Takımı fişekleyen tek futbolcu

T24 - İspanyol basını, Atletico Madrid'de forma giyen Türk futbolcu Arda Turan'a övgüler yağdırdı: "Herkese karşı oynuyor", "Takımı fişekleyen tek futbolcu"



İspanyol basını, La Liga'da Athletic Bilbao'yu 2-1 yenen Atletico Madrid'de forma giyen Türk futbolcu Arda Turan'a övgüler yağdırdı.

El Pais gazetesi, ''Arda Turan herkese karşı oynuyor'' başlığı altında verdiği haberde, ''Atletico'da futbolu ortaya koyan, takımı fişekleyen tek futbolcu'' yorumunda bulundu.

Arda'nın futbolunun, teknik direktör Simeone'nin sisteminin bir parçası olmadığı, Türk futbolcunun özel bir stile sahip olduğu vurgulanan yazıda, ''her zaman topa sahip olmak isteyen ve kimsenin yapmadığı gibi topla oynayan Arda'nın, takım arkadaşlarına iyi bir yol açıcı olduğu'' ifade edildi.

İspanyol basını, Athletic Bilbao maçının ilk yarısında sahanın en iyisi olarak Arda'yı gösterirken, AS gazetesi, ''Arda parıldadı. Türk futbolcunun mükemmel maçı, çok büyük bir teknik kapasiteye sahip ve asla bunu saklamıyor. Sahadan alkışlarla ayrıldı'' diye yazdı.

Diğer spor gazetelerinden Marca ise ''Atletico Madrid için bir kaynak. Türk futbolcu maça çok motive başladı ve ilk yarının en iyi hareketleri ondan geldi. Saldırdı ama aynı zamanda top da çaldı'', El Mundo Deportivo da ''Fırtına gibi başladı ve en tehlikeli atakları yarattı. Ama kendini tüketti'' ifadelerini ön plana çıkardı.

Öte yandan, Athletic Bilbao karşısındaki galibiyetle puanını 39'a çıkaran ve ligde 7'nci sıraya yükselen Atletico Madrid'in, ilk 4'e kalarak gelecek sezon UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yeniden ümitlendiği belirtildi.