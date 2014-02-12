'Bir gazeteciye Erdoğan'ınki kadar açıktan bir tehdit görmemiştim'

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Türkiye ziyaretini izleyen İspanyol basınında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısının "yolsuzluk suçlamaları arasında gergin geçtiği" yorumlarında bulundu.

İspanya'nın en çok satan gazetesi El Pais'in muhabiri Carlos E. Cue, "Bir Türk gazeteci Rajoy'a Gürtel davasını ve Erdoğan'a yolsuzluğu sordu. Rajoy konuyu geçiştirdi ve Erdoğan bıçağa sarıldı." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri Twitter'dan anında takipçilerine aktarmaya çalışan İspanyol gazeteci şunları yazdı: "Erdoğan'ınki kadar bir gazeteciye bu kadar açıktan bir tehdit görmemiştim. Acımasız bir ses tonu, soğuk bir bakış: Patronlarınla konuş, bu bir iftira."

İspanya Basını, Başbakan Erdoğan’ın gazetecilere yönelik çıkışına vurgu yaparak, ‘’Başbakan Rajoy ve beraberindeki İspanyol heyeti ortak basın toplantısında işlerin o kadar ileriye gideceğini düşünmemişti" değerlendirmesini yaptı.

En büyük İspanyol gazetesi El Pais, ortak basın toplantısına ayırdığı haberinde "Rajoy Türkiye'nin AB'ye katılımını desteklerken Erdoğan bir gazeteciye hücum etti" iddiasında bulunuyor. Gazete habere şöyle giriyor:

"Mariano Rajoy ve ekibi, Türkiye'nin siyasi olarak kolay bir yer olmadığını biliyorlardı, özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve diğer bazı kentlerdeki gösterilerin bastırılması, yolsuzluk skandalları ve kendisine karşı protestolar için büyük bir platform olan internet ile ilgili son ve polemik yasa nedeniyle her taraftan eleştirileri aldığı şu sıralarda... Ancak İspanyol heyeti, ortak basın toplantısında işlerin o kadar ileriye gideceğini düşünmemişti."

Bunun ardından İspanyol Başbakanının basın toplantısında diplomatik bir üslup kullandığını, zaten Rajoy'un ziyaret ettiği ülkelerde hiçbir zaman özgürlüklere yönelik bir eleştiride bulunmadığını kaydeden gazete, Rajoy'un sadece Avrupa Komisyonu'nun açıklamaları doğrultusunda ancak daha yumuşak bir ton ile Türkiye'yi AB üyeliği için gerekli reformları yapmayı cesaretlendirdiğini, İspanyol basının Türkiye'deki internet yasasına ilişkin sorularını da yanıtlarken de polemikten kaçındığını anlatıyor.

El Pais, Erdoğan'ın basın toplantısı sırasında internet yasasına ilişkin değerlendirmelerini de yansıttıktan sonra "Ortam ısınıyordu ama hala yumuşaktı" diyor. Ancak bunun ardından Erdoğan'ın İsrail'e "ağır eleştirilerinin" geldiğini söyleyen gazete, Başbakan Erdoğan'ın, "Rajoy'un şaşkın ve gergin bakışları" arasında "yolsuzluk skandalı"na ilişkin sorularına verdiği tepkiyi yansıtıyor ve Erdoğan'ın soruyu soran gazeteciye "tehdit edici" bir biçimde baktığı iddiasında bulunuyor.

Gazete, basın toplantısı sırasında bütün bunlar olurken "Üç bakanın dahil olduğu İspanyol heyetinin tümünün rahatsızlığı açıktı" yorumunu da yaptığı haberinde basın toplantı sona ererken İspanyol heyetinin İspanyol gazetecilerine "İspanya'da he kadar yakınma olursa olsun, başka yerlerde durum daha kötü" diye anımsattığını da yazıyor.

ABC: Erdoğan, medeniyetler ittifakı canlandırmak istiyor

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden ABC ise, Türk tarafının iki ülkenin öncülük yaptığı Medeniyetler İttifakı'na ilişkin "Kuşkulu bir Rajoy karşısında Türkiye Medeniyetler İttifakını canlandırmaya çalıştı" derken "Erdoğan, iki ülkenin girişimine öncülük yaptıklarını anımsattı ancak sadece ortak bildiride bir atıf yapılmasını sağladı" ifadelerini de kullanıyor.

ABD, İspanya'da iktidardaki muhafazakar partinin, sosyalistlerin bir girişimi olan Medeniyetler İttifakı projesine yönelik soğuk yaklaşımını yansıtarak "Erdoğan'ın karşısında artık Zapatero (eski Başbakan) değil, ütopik ve soyut projelerden çok İspanyol şirketlerinin kaderi ve ekonomik canlanma ile daha çok ilgilenen, kuşkulu bir Rajoy vardı" görüşünü de öne sürüyor.

Buna karşın Erdoğan'ın Medeniyetler İttifakı'nın ortak bildiride yer almasını sağladığını, İspanya'nın bunu ise "diplomasi adına" itiraz etmeden kabul ettiği de vurgulanıyor.