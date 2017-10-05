İspanya Başbakanı'ndan Katalan lidere olumsuz yanıt

İspanyol hükümeti, Katalonya’nın bağımsızlığı konusundaki sert tavrını sürdürüyor ve bölgesel yönetimle görüşmeye yanaşmamakta ısrar ediyor.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un ofisinden yapılan açıklamada, “Hükümet yasa dışı hiçbir şeyi görüşmeyecek ve şantajlara da boyun eğmeyecek“ ifadelerine yer verildi. Açıklamaya, görüşmelere ancak Katalonya Başkanı Puigdemont'un bağımsızlık hedefinden vazgeçmesi şartıyla geçilebileceği belirtilerek şöyle devam edildi:

"Eğer Sayın Puigdemont diyaloğa girmek ya da müzakerede bulunmak veya arabulucu göndermek istiyorsa, o takdirde öncelikle yapması gereken şeyin ne olduğunu kendisi çok iyi bilir: Hiçbir şekilde terk etmemesi gerektiği halde, terk etmiş olduğu yasal zemine geri dönmesi gereklidir."

İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala da hükümetin İspanya’nın bölünmesini engellemek ve yasalara riayet edilmesini güvence altına almak için “elinde bulunan tüm imkânları kullanacağını” söyledi.

Katalan liderden diyalog için açık kapı

Katalonya Başkanı Puigdemont, çarşamba akşamı canlı yayında Katalanlara seslenerek, krizin aşılması için müzakereden yana olduğunu ancak İspanyol hükümetinin bunu kabul etmediğini belirtti.

Puigdemont, "İçerisinde bulunduğumuz durum arabuluculuk gerektiriyor. Geride bıraktığımız saatler içerisinde çok sayıda teklif aldık. Herkes benim arabuluculuk sürecine katılmaya hazır olduğumu biliyor" dedi.

Puigdemont buna karşın, İspanya Kralı 6'ncı Felipe'nin Katalan halkının büyük çoğunluğunun bağımsızlık iradesini görmezden geldiği suçlamasını da yöneltti. Puigdemont, Felipe'nin Mariano Rojoy liderliğindeki İspanya hükümetinin tavize yanaşmayan tavrını benimsediği eleştirisinde bulundu.

Puigdemont, Kral'ın salı akşamı yaptığı konuşmada referandum günü polisin uyguladığı orantısız şiddete maruz kalan kurbanlara ilişkin hiçbir şey söylemediği, Katalanlarla doğrudan diyaloğa geçilmesi talebinde bulunmadığı ve Katanlanları doğrudan muhatap almadığı gerekçesiyle de tepki gösterdi.

Madrid hamlesini hazırladı

Katalonya Özerk Bölgesi'nde geçen pazar düzenlenen bağımsızlık referandumuna katılan her 10 Katalandan 9'u bölgenin İspanya'dan ayrılması yönünde oy vermişti. Oylama sırasında birçok seçim merkezini zorla kapatan İspanyol polisinin engelleme girişimlerine rağmen gerçekleşen referanduma katılım oranı ise yüzde 42'de kalmıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi ise haftalar öncesinden referandumun yasal olmadığına hükmederek halk oylamasını yasaklama kararı almıştı.

Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partilerin oluşturduğu koalisyon hükümeti, bölgesel parlamentoyu pazartesi günü genel kurul toplantısı düzenlemeye çağırdı. Bu toplantıda bölgenin İspanya‘dan bağımsızlığının ilan edilmesi bekleniyor.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Madrid yönetimi ülke anayasasının 155'inci maddesi uyarınca Katalan hükümetini azletme ve bölgeyi geçici olarak merkezden yönetmek üzere tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda.

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DW/AFP,ÇA/CÖ