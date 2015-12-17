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Dünya

İspanya Başbakanı'na yumruklu saldırı

Saldırıya uğrayan Mariano Rajoy, seçim çalışmasına gözlüksüz devam etti

17 Aralık 2015 00:15

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, seçim kampanyasında yumruklu saldırıya uğradı. Başbakana yumruk atan saldırganın, gözaltına alınırken kendisine müdahale eden polislerden birini de darp ettiği belirtildi. 

Pontevedra kentinde yürüyüş yapan Rajoy’la fotoğraf çektirmek için yaklaşan saldırganın, Başbakan’ın yüzüne yumruk attığı ve gözlüğünü kırdığı bildirildi. Güvenlik güçleri tarafından anından müdahale edilen gencin kelepçelenerek gözaltına alınmadan önce polislerden birine daha vurduğu belirtildi.

Vatandaşları selamlama ve fotoğraf çektirme yürüyüşüne gözlüksüz devam eden Başbakan Mariano Rajoy, alkışlar eşliğinde A Coruna kentine doğru yola çıktı. 20 Aralık seçimleri öncesi tüm anketler, iktidardaki muhafazakar Halk Partisi’nin (PP) lideri Mariano Rajoy’un yeniden seçileceğine işaret ediyor.

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