İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısına yönelik 'soykırım' ifadesini kullanan ilk AB lideri oldu

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'nın Buça kentinde çekilen görüntülerin Rusya'nın işgal ettiği ülkede 'soykırım' yapıyor olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

AFP'nin aktardığına göre Sanchez bugün yaptığı konuşmada, "Bu savaş suçlarını işleyenlerin cezasız kalmadıklarından ve hakim karşısına çıktıklarından emin olmak için her şeyi yapacağız. Bu insanlığa karşı işlenen suç, savaş suçu ve ne olduğunu neden söylemeyelim; soykırım iddiaları cezası kalmamalı" dedi.

Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarını "soykırım" olarak nitelendiren ilk Avrupa Birliği lideri oldu.

İspanya lideri, "Putin'in haksız saldırganlığı savaşı tekrar Avrupa Birliği'nin kapısına getirdi" dedi.

Rusya'nın çekildiği Buça kasabasında sokaklarda yatan cesetler ve toplu mezarlar görüntülenmişti.