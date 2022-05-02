İspanya Başbakanı Sanchez'in telefonu casus yazılım Pegasus'la izlenmiş

İspanya’da yetkililer Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles’in telefonlarında casus yazılım Pegasus’un tespit edildiğini açıkladı.

İsrail’den yapılan açıklamada Başbakan Sanchez ve Savunma Bakanı Robles’in telefonlarının “yasa dışı ve dış güçler” tarafından Pegasus casus yazılımıyla takip edildiği belirtildi.

İsrailli yetkili “Bunun bir dış saldırı olduğundan neredeyse kesin bir şekilde eminiz çünkü İspanya’da, bizim gibi demokrasilerde tüm müdaheleler resmi kurumlar tarafından ve yargı izniyle yapılır” dedi.

Saldırının nereden gerçekleştiği henüz açıklanmadı.

Yetkili, Sanchez ve Robles’in telefonlarından bazı verilerin alındığını söyledi.

İsrail merkezli NSO Group’’un sahibi olduğu Pegasus yazılımı, cep telefonlarına sızdırılarak veri alınmasını ya da kamera ya da mikrofon üzerinden casusluk yapılmasına olanak sağlıyor. NSO, söz konusu yazılımın devlet kurumlarının suçluları ve teröristleri tespit etmesi için geliştirildiğini savunuyor.