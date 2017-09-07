İspanya Başbakanı Rajoy'dan referandum yorumu: Tahammül edilemez bir başkaldırı eylemi

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya parlamentosunda bağımsızlık referandumu yapılması kararını 'tahammül edilemez bir başkaldırı eylemi' olarak yorumladı ve hükümetinin kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini belirtti. Katalan hükümeti ise Madrid'i 'gizli sıkıyönetim' ile suçladı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, özerk Katalonya parlamentosunda 1 Ekim'de bağımsızlık referandumunun yapılması yönünde karar alınmasının ardından basın toplantısı yaptı.

“Tahammül edilemez bir başkaldırı eylemi”

Katalan parlamentosundan geçen kanunun anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Rajoy, hükümetinin Anayasa Mahkemesi'nden Katalanların geçirdiği kanunu iptal etmesini istediğini söyledi.

Bağımsızlık referandumunu 'ülkedeki demokratik kurumlara karşı tahammül edilemez bir başkaldırı eylemi' olarak tanımlayan Rajoy, bölgedeki tüm belediyelerin referandumun yapılmasını engelleme görevleri nedeniyle uyarılacağını belirtti.

“Yakın tarihimizde birlikte yaşama anlayışımıza yönelik böylesine büyük bir saldırıyı hiç yaşamadık”

"Yasa dışılık, kaba sabalık ve acelecilikten başka bir şey olmayan bu halk oylaması hiçbir şekilde olmayacaktır. Kendi geleceğine karar verme referandumu yapılmayacak" diyen Rajoy "Yakın tarihimizde birlikte yaşama anlaşmamıza yönelik böylesine büyük bir saldırıyı hiç yaşamadık" ifadelerini kullandı.

Sadece kendisinin değil, İspanya'da şimdiye kadar iktidara gelmiş hiçbir başbakanın Katalonya'daki referanduma müsaade etmeyeceğini savunan Rajoy, 'Demokratik hakların garantilerini ve yasaları çiğnemek, hayalet yasalar çıkarmakla' suçladığı Katalonya özerk yönetimine "Bu yolda devam etmeyin. Her seferinde daha da dışlayıcı olan bu süreci bitirin. Kendi kurumlarınızı çıkarlarınız için kullanıp eritmeyin. Katalan halkını bölmeyi bırakın, yasa dışılıktan vazgeçin" çağrısı yaptı.

Rajoy, kamu çalışanlarına ise "Kimse yasa dışı bir şey yapmanızı sağlayamaz" sözleriyle seslendi.

“Birlikte yaşama modelimizin pamuk ipliğine bağlanmasına müsaade etmeyeceğim”

"Hukuk devletimiz yavaş işliyor olabilir ama en zor anlarda kendini gösteren iç güçlere sahibiz" diyen Rajoy, "Neyle karşı karşıya olduğumuzun ve sorumluluklarımın çok iyi bilincindeyim. Birlikte yaşama modelimizin pamuk ipliğine bağlanmasına müsaade etmeyeceğim. Bunun için elimden gelen her şeyi kararlılıkla, ağırbaşlılıkla, sakinlikle ve onurlu bir şekilde yapacağım. Hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın ki demokrasi her şeye karşılık verecektir."

Katalan vekillere suçlama getirilebilir

Diğer taraftan İspanya, referandum kararı alan Katalan vekillere suçlama getirilmesi için de harekete geçti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada referandum kararı alan vekillere suçlama getirlebileceği belirtildi.

İspanya başsavcısı Jose Manuel Maza gazetecilere yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinden Katalan hükümetinin herhangi referandum hazırlıklarını soruşturmasını istediğini söyledi.

Bunlar arasında broşür hazırlanması ya da seçim merkezi hazırlıklarının yer alacağı vurgulandı.

Katalan hükümeti: Gizli sıkıyönetim

Katalan hükümeti ise savcılığın Katalan vekillere suçlama getirmeye hazırlanmasını 'gizli sıkıyönetim' açıklamasıyla eleştirdi.

Hükümet sözcüsü Jordi Turull "Bu hükümetin projesini değiştirmek için hiçbir şey yapamaz. Gizli sıkıyönetim karşısında artık temel haklarımızı savunma yükümlülüğünü hissediyoruz" dedi.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont katılım ne oranda olura olsun referandum sonucunun bağlayıcı olacağını ve 'Evet' çıkması halinde 48 saat içinde bağımsızlık ilan edeceklerini duyurmuştu.

2014'te Katalonya'da bağlayıcı olmayan bağımsızılık referandumuna katılım yaklaşık yüzde 30 oranında olmuştu.