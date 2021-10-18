İspanya Başbakanı'ndan kadınları 'köleleştirdiğini' söylediği seks işçiliğini yasaklama sözü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Pazar günü kadınları "köleleştirdiğini" söyleyerek ülkede seks işçiliğini sona erdirme sözü verdi.

Sosyalist Parti'nin üç günlük kongresinin sonunda destekçilerine konuşan Sanchez, "Bu kongreden bir taahhüt ortaya çıkıyor. Kadınları köleleştiren seks işçiliğini ortadan kaldırarak ilerleyeceğiz" dedi.

İspanya'da seks işçiliği 1995'te suç olmaktan çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminlerine göre, 2016'da ülkede seks endüstrisinin değeri 3,7 milyar euroydu.

2009'da yapılan bir anket, her 3 İspanyol erkekten 1'inin seks için para ödediğini ortaya koydu.

Bununla birlikte, 2009'da yayımlanan bir başka rapor, rakamın %39'a kadar çıkabileceğini öne sürdü ve 2011'de yapılan bir BM araştırması, İspanya'yı Tayland ve Porto Riko'nun ardından dünyanın en büyük üçüncü seks işçiliği merkezi olarak tanımladı.

Seks işçiliği şu anda İspanya'da yasalarla düzenlenmemiş durumda ve kamusal alanda gerçekleşmediği sürece herhangi bir ceza öngörmüyor.

Bununla birlikte, bir seks işçisi ile potansiyel bir müşteri arasında aracılık yapmak yasa dışı.

Endüstri, suç olmaktan çıkarıldığından beri büyük patlama yaşadı. İspanya'da yaklaşık 300 bin kadının seks işçisi olarak çalıştığı tahmin ediliyor.

2019 yılında, Sanchez'in partisi seçim bildirisinde seks işçiliğini kaldırma sözü vermiş, bu söz daha fazla kadın seçmen çekmek için bir adım olarak yorumlanmıştı.

Bildiri seks işçiliğini "yoksulluğun kadınları etkilemesinin en acımasız şekillerinden biri ve kadına yönelik şiddetin en kötü biçimlerinden biri" olarak nitelendirdi.

Ancak seçimin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen henüz bir yasa tasarısı masaya konmadı.

İspanya'nın mevcut sistemini destekleyenler, bu sektörde çalışan kadınlara büyük faydalar sağladığını ve onlar için hayatı daha güvenli hale getirdiğini söylüyor.

Bununla birlikte, son yıllarda kadınların insan kaçakçıları tarafından seks işçiliğine zorlanmak için alıkonulmaları ihtimallerine yönelik endişeler arttı. 2017'de İspanyol polisi, insan kaçakçılığıyla mücadele baskınlarında 13 bin kadın tespit etti ve bunların en az %80'inin kendi istekleri dışında üçüncü bir tarafça istismar edildiklerini belirtti.