İspanya Başbakanı: Katalonya referandumu yasaya aykırı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'da 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun hükümsüz kılınması için yargı yoluna başvuracağını açıkladı.

Rajoy, anayasa mahkemesinden ülkenin kuzeydoğusundaki Katalan hükümetinin referanduma gitme kararını iptal etmesini isteyeceğini belirtti.

Referandumun yasaya ve demokrasiye aykırı olduğunu savunan Rajoy, kararı "kabul edilemez bir itaatsizlik eylemi" olarak niteledi.

Katalonya parlamentosunun Çarşamba günkü oylamada 1 Ekim'de referanduma gidilemsini oy çokluğuyla kabul etmişti.

Daha önce savcılar Katalan liderler hakkında referandum kararlarından ötürü cezai kovuşturma başlatılabileceğini söylemişti.

Başsavcı José Manuel Maza, güvenlik güçlerinden Katalaon hükümetinin referanduma dair yaptığı hazırlıkları araştırmalarını istediğini açıkladı. Başsavcı ayrıca Katalan parlamentosunda referandum lehine oy kullanan milletvekillerine hukuki yaptırım uygulanabileceğini ekledi.

İspanya Başbakanı Rajoy ayrıca tüm yerel belediyelere oylamayı engelleme ya da durdurma zorunlulukları olduğu uyarısının da yapılacağını belirtti.

Kendi dili ve teamülleri olan, 7,5 milyon nüfusluk Katalonya bölgesi, uzun süredir daha fazla özerklik talep ediyordu.

Katalan bölgesinde referanduma destek için sosyal medya kampanyası da başlatıldı. Katalonya'daki belediye başkanları #josigno etiketi ile birlikte fotoğraflarını paylaşarak referanduma resmi desteklerini açıklıyor.

Madrid'in izni olmadan referendum yapmak, Katalonya'daki yerel yetkilileri de zor bir kararla karşı karşıya bırakacak.

Böyle bir oyalamanın yapılabilmesi için sandıkların kurulması ve polis ya da okul müdürleri gibi kamu personellerinin desteği gerekecek. Ancak kamu personelleri amirlerine itaat ederek İspanyol kanunlarına karşı gelme ya da Anayasa'ya bağlı kalma arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Resmi bir kampanya yürütmek ya da bağımsız gözlemciler davet etmek mümkün olmayacak.

2014 yılında Katalonya bağlayıcılığı olmayan bir referendum düzenlemiş, oy kullananların yüzde 80'i bağımsızlık yönünde tavır almıştı. Ancak 6,3 milyon seçmenden sadece 2,3 milyonu sandığa gitmişti.