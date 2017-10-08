İspanya Başbakanı: Katalonya bağımsızlığı gerçekleşmeyecek

Geçtiğimiz hafta sonu Katalonya bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası ilk kez El Pais gazetesine konuşan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın bağımsızlığının gerçekleşmeyeceğini, bunu engellemek için gerekirse Katalonya'nın özerklik statüsünü askıya alabileceklerini söyledi. Rajoy İspanya'nın dağılmasını önlemek için yasaların ona verdiği bütün gücü kullanmaya hazır olduğunun sinyallerini verdi.

Rajoy "Bağımsızlığın gerçekleşmesini durduracağız. Bu nedenle size açık yüreklilikle bunun olmayacağını söyleyebilirim. Olayların seyrine göre kanunların izin verdiği kararlardan herhangi birini alacağımız açıktır. Çok net bir şey söylemek istiyorum: bağımsızlık ilanı tehdidi siyasi panoramadan yok olmazken, hükümetin karar almaması çok zor olacak."

Rajoy Madrid merkezli gazeteye yaptığı açıklamada "Aslında ideal olan aşırı çözümleri uygulamaya gerek kalmamasıdır ancak bunun için bazı şeylerin değişmesi gerekiyor" dedi. Rajoy "Ben bazı şeyleri uygun zamanda yapmalıyım... Bağımsızlık ilanı tehdidinin bir an önce geri çekilmesini isterdim çünkü bu gelecekte her şeyi daha da zor bir hale getirecek" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın bölünme tehdidi bulunup bulunmadığı konusundaki soruya ise Rajoy şöyle cevap verdi: "Kesinlikle yok. İspanya bölünmeyecek, ulusal birlik devam edecek. Bunu yapmak için yasakların bize verdiği bütün araçları kullanacağız. Bu kararları vermek ve bunu zamanında yapmak hükümete düşüyor."

Diğer taraftan Barcelona'da pazar günü Katalan liderlerin bağımsızlık ilanına karşı en büyük gösterinin yapılması bekleniyor. Cumartesi günü de ülke genelinde binlerce bağımsızlık yanlısı ve karşıtlarının yaptığı gösterilerde Madrid ve Barcelona arasında diyalog çağrısı yapıldı.

Referandumdan bağımsızlık çıktı

İspanya'daki merkezi hükümetin tüm itirazına ve İspanyol Anayasa Mahkemesi'nin askıya alınması yönündeki kararına rağmen Katalan hükümeti 1 Ekim'de İspanya'dan bağımsızlık için referanduma gitmesi sonucu ülke siyasi bir krizde girdi. Katalanlar bağımsızlığa "Evet" dedi, ancak bağımsızlık ilanı için resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak yerel parlamentonun gelecek hafta tek taraflı olarak bağımsızlık ilanında bulunabileceği konuşuluyor.

Referandumu engellemek için İspanyol polisi vatandaşlara şiddet kullanmış ve çıkan olaylarda Katalan yönetiminin verilerine göre 900 kişi yaralanmıştı. Katılımın yüzde 40,3 dolayında kaldığı referandumda halkın yüzde 90'ından fazlası bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı.

Rajoy polisin vatandaşlara karşı şiddet kullanması ile ilgili "bazı hatalar yapıldığını" söyledi ancak Katalan yetkilileri "ulusal egemenliği" tehlikeye atmakla suçladı. İspanya Başbakanı Katalonya'ya ek olarak 4 bin polis gönderildiğini ve kriz bitine kadar görev yapacaklarını söyledi.

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DW/SSB/BS