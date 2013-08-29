İspanya Arda'nın hareketini çok yanlış anladı

İspanya Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Arda Turan'ın hakeme tepki gösterdiği sırada yaptığı hareket İspanya'da tartışılıyor.

Mehmet Çifti'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Katalan medyasından Arda Turan için müthiş idda. Arda’nın orta hakemden kırmızı kart gördükten sonra eliyle silah işareti yaparak tehdit ettiğini ileri sürdü.Milli futbolcumuzun görüntülerini yayınlayan internet baskı spor gazeteleri, Arda'nın elini silah şekline getirerek tetiği çeker gibi yaptığını savundular.

İspanya Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanan Süper Kupa mücadelesinde hakem David Fernandez Borbalan’ın Arda Turan'a gösterdiği kırmızı kartı konuşuyor. Karşılaşma’nın ikinci yarısında oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde hakeme yaptığı itirazlar nedeni ile kırmızı kart gören milli futbolcumuz maça damgasını vuran kişi oldu. Katalan medyası Arda’nın kırmızı kart sonrası hakemi eli ile yaptığı silah hareketi ile tehdit ettiğini savunarak yeni bir tartışma yarattı.

Arda Turan ne demek istiyor?

El mundo Deportivo gazetesi, "Bu hareketi ile Arda Turan hakeme ne demek istiyor?" başlığı altında yayınladığı haberinde futbolcumuzun yaptığı ilginç el şeklinin bir çok kişi tarafından silahı andıracağını hatırlatarak yavaş çekimlerde "sanki benzemiyor ama bir işaret vermeye çalıştığı belli" yorumunda bulundu.

Sportyou gazetesi ise "Arda Turan'ın ilginç tetik çeker hareketi" başlığında Atletico de Madridli oyuncunun kırmızı kartı gördükten sonra sol elini uzatarak parmaklarını silah şekline getirdiğini ve parmakları ile birkaç kez ateş eder gibi yaptığını savundu. Sport gazetesi de "Arda ne demek istedi" başlığını kullanarak hakemin kırmızı kart göstermesi üzerine kendinden geçen milli futbolcumuzun yaptığı hareketin çok tartışılacağını savundu.

'Su şişesini hakemin önüne fırlattı'

Bu arada hakem David Fernandez Borbalan Arda Turan’a gösterdiği kırmızı kart ile ilgili yazdığı raporda şunları belirtti: "Arda bir numaralı yardımcı hakeme sürekli itiraz ediyordu. Dördüncü hakem Arda’nın yanına gelerek sakin olmasını ve kulübesine geri dönmesini istedi. Bu uyarıyı dikkate almayan Atletico de Madrid’li oyuncu elindeki plastik su şişesine hakemin önündeki çime fırlatarak itirazına devam etti .Bu hareket üzerine kırmızı kart gördü."

'Arda İspanyolca bilmiyor'

Öte yandan Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Arda Turan'ı savundu. Simeone, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Arda'nın gördüğü kırmızı kartla ilgili bir soru üzerine, “Arda, İspanyolca konuşmayı bilmiyor” diye cevap vererek, milli futbolcunun hakeme itiraz nedeniyle kırmızı kart görmesine anlam veremediğini ima etti. Simeone, Türk futbolcunun kırmızı karttan dolayı alacağı olası men cezasının kendisini endişelendirmediğini de belirterek, “Bizler gibi hakemler de hata yapabilir. Biz çalışmaya devam etmeliyiz” diye konuştu. Süper Kupa maçlarındaki performanslarından dolayı futbolcularıyla gurur duyduğunu vurgulayan Simeone, “Barcelona ve Real Madrid ligin en iyi takımları. La Liga'nın bir süre daha onların üstünlüğünde devam edeceğini düşünüyorum” dedi.