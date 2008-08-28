İspanya Antonio Puerta'yı andı



27 Ağustos'ta Ramón Sánchez Pízjuan Stadı'nda, taraftarların gözü önünde yere yığılan Puerta, hemen hastaneye kaldırılmıştı.



Tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayan futbolcu, 28 Ağustos'ta yerel saatle 14:30'da bu dünyadan göçmüştü.



Bugüne kadar Sevilla taraftarı, Puerta'nın forma numarası olan 16'dan hareketle, maçların 16. dakikasında onu anıyordu. Fakat şimdi, onu kaybedeli bir yıl oldu ve bu ayrı bir önem taşıyor.



Sevilla'nın gelmiş geçmiş en iyi kadrolarından birinin üyesi olarak, Puerta'nın mirası yeterince sağlam. Fakat unutulmamalı ki, o aynı zamanda bir babaydı. Oğlu Aitor, onun vefatından iki ay sonra dünyaya geldi.



Bu trajik olay Sevilla şehrinin kenetlenmesine sebep olmuş, Betis ve Sevilla taraftarları omuz omuza yürümüştü.



Antonio'nun başarılarını ve hayatını onore etmek için, Sevilla'da bu sene onun adına bir turnuva düzenlendi. 23 Ağustos'ta, Malaga'yı 2-0 ile geçen ev sahibi ekip şampiyon oldu.



Antonio Puerta - gitti, fakat asla unutulmadı.

