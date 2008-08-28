T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanya Antonio Puerta'yı andı

Bir yıl önce bugün, Antonio Puerta 22 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Genç kanat oyuncusu, La Liga'nın ilk haftasında Getafe ile oynanan maçta sahada yığılıp kalmı&

28 Ağustos 2008 03:00


27 Ağustos'ta Ramón Sánchez Pízjuan Stadı'nda, taraftarların gözü önünde yere yığılan Puerta, hemen hastaneye kaldırılmıştı.

Tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayan futbolcu, 28 Ağustos'ta yerel saatle 14:30'da bu dünyadan göçmüştü.

Bugüne kadar Sevilla taraftarı, Puerta'nın forma numarası olan 16'dan hareketle, maçların 16. dakikasında onu anıyordu. Fakat şimdi, onu kaybedeli bir yıl oldu ve bu ayrı bir önem taşıyor.

Sevilla'nın gelmiş geçmiş en iyi kadrolarından birinin üyesi olarak, Puerta'nın mirası yeterince sağlam. Fakat unutulmamalı ki, o aynı zamanda bir babaydı. Oğlu Aitor, onun vefatından iki ay sonra dünyaya geldi.

Bu trajik olay Sevilla şehrinin kenetlenmesine sebep olmuş, Betis ve Sevilla taraftarları omuz omuza yürümüştü.

Antonio'nun başarılarını ve hayatını onore etmek için, Sevilla'da bu sene onun adına bir turnuva düzenlendi. 23 Ağustos'ta, Malaga'yı 2-0 ile geçen ev sahibi ekip şampiyon oldu.

Antonio Puerta - gitti, fakat asla unutulmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24