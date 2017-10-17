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Dünya

İspanya Anayasa Mahkemesi, referandum yasasını iptal etti

Katalonya 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenlemişti

17 Ekim 2017 19:39

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya yönetimin 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunu yapabilmek için yerel parlamentodan 6 Eylül'de geçirdiği referandum yasasının geçersiz olduğuna hükmetti.

El Pais gazetesi, mahkeme heyetinin oybirliğiyle Katalonya’nın 6 Eylül'de yerel parlamentodan geçirdiği referandum kanununun 'geçersiz’ olduğuna karar verdiğini duyurdu.

Anayasa Mahkemesi daha önce ilgili kanunun yasallığını incelemek için kanununu askıya aldığını açıklamıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Katalonya hükümeti 1 Ekim'de bağımsızlık referandumunu düzenlemişti.

Referandumdan yüzde 90'ın üzerinde "evet" oyu ile bağımsızlık yönünde karar çıkmış, ancak Madrid yönetimi sonucu tanımadığını açıklamıştı.

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