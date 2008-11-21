İspanya altın çağını yaşıyor



Son Avrupa şampiyonu İspanya yıllardır özlemini çektiği başaralı günlerini yaşıyor. Dünya klasmanında 1 numaraya yükselen 'Boğalar', son 2 yılda 25 galibiyet alıp, hiç yenilmedi.





Avrupa'nın son şampiyonu olan İspanya Milli Takımı, son 2 yılda aldığı 25 galibiyet ve 3 beraberlik ile yenilmezlik unvanını koruyarak, altın çağını yaşıyor.



FIFA'nın dünya sıralamasında 1. sırada bulunan İspanya Milli Takımı, Şili ile oynadığı hazırlık maçını da 3-0 gibi net bir skorla kazanmayı başardı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vicente Del Bosque, ''Birlik içinde ve tutkulu bir milli takım var, sahada eğleniyor, zevk veriyor'' dedi.



Şu anda Fenerbahçe'nin başında olan Luis Aragones ile 2008 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanan ve bu yıl içinde çok yüksek bir grafik çizen İspanya'nın yeni teknik direktörü olan ve 6 maçında 6 galibiyet alan Del Bosque, ''2008 aşılamayacak bir yıl oldu. Ama gelecek yıl aynı ya da daha iyi olmasını umuyoruz'' diye konuştu.



Milli takım futbolcuları ise verdikleri demeçlerde, ''Dünya Kupasını kazanmak artık bir hayal değil'' diyerek, özgüvenlerinin en üst düzeyde olduğunu gösterdiler.



İspanyol basını da bu yıl oynadığı son maçını da kazanan milli takımları için övgüler yağdırdı. AS, ''İspanya rekora gidiyor'', Marca, ''Dünyanın en iyi milli takımından bir büyük maç daha'', El Mundo, ''İspanya hep kazanıyor'', El Pais, ''Sanat eseri bir maç'', ABC ise, ''İspanya, futbolun esasını hediye ediyor'' başlıklarını kullandı.



2010 Dünya Kupası elemelerinde 5. grupta ikinci sıradaki Türkiye'nin önünde 4 maçta 4 galibiyet ile lider konumunda olan İspanya, 28 Mart 2009'da Türkiye'ye ile grup maçına çıkacak.

