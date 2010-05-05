İspanya açıkladı:Türkiye için başlık açılmayacak

T24-



İspanyol hükümetinin Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Genel Direktörü Torres, müzakerelerde 4 başlığın açılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Ancak İspanyol yetkili, gerek Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Fransa'nın bazı başlıkları engellemesi, gerekse Türkiye'nin bazı reformları yapmaması nedeniyle dönem başkanlığı sırasında hiçbir başlığın açılmayabileceğini de söyledi.



2005'te başlayan Türkiye'nin katılım müzakerelerinde bugüne dek 35 başlıktan 13'ü açıldı.



8 başlık, limanların Rumlara açılmaması nedeniyle askıda. 10 başlık ise Rum kesimi ve Fransa tarafından engelleniyor.