-İSPANYA: 97 - SLOVENYA: 80 İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda klasman maçında İspanya, Slovenya'yı 97-80 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Slovenya, Lakovic'in 3 sayılık, Dragic'in de 2 sayılık basketleriyle 5. dakikayı 12-5 önde geçti. İlk periyotta yüzde yüz isabet oranıyla oynayan Fernandez ile 8 sayı üreten İspanya'da diğer oyuncular skor üretemeyince bitime 32 saniye kala Becirovic'in basketiyle farkı 9 sayıya (23-14) çıkaran Slovenya, ilk periyotu da 23-16 önde geçti. İkinci periyotun başında Reyes ve Vazquez'in basketleriyle 2 dakikada 6-0'lık seri yakalayan İspanya, 12 dakikada farkı 1 sayıya (23-22) indirdi. Ancak Udrih ile arka arkaya bulduğu basketlerle rakibine yine 6-0'lık seriyle cevap veren Slovenya, devrenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Lakovic'in 3 sayılık basketiyle farkı yine 9 sayıya (41-32) çıkardı. Devrenin sonunda da Mumbru ve Marc Gasol'un basketleriyle 6-0'lık bir seri daha yakalayan İspanya, farkı 3 sayıya indirdi ve Slovenya ilk yarıyı 41-38 önde tamamladı. İspanya, üçüncü periyotta Garbajosa'nın 3 sayılık basketi ve Fernandez'in 2 sayılık basketleriyle 22. dakikada 45-44'lük skorla öne geçti. Slovenya bu periyotta Dragic ve Becirovic ile faul atışlarından sayılar bulurken, İspanya ilk yarıda 8'de 1 isabetle oynayan ve sadece 3 sayı atan Navarro'nun 3. periyotta attığı 13 sayıyla son periyota 64-62 önde girdi. Son periyotta Llull ile arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı açmaya başlayan İspanya, Navarro'nun 3 sayılık basketiyle son 3 dakika 47 saniyede farkı 11 sayıya (84-73) çıkardı. Navarro'nun basketleriyle farkı açmaya devam eden İspanya, Rubio'nun basketiyle bitime 50 saniye kala farkı 19 sayıya kadar (97-78) çıkardı ve karşılaşmadan 97-80 galip ayrıldı. İspanya'da ilk yarıda 3 sayı atan Navarro, ikinci yarıda 23 sayı attı ve 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Navarro ayrıca maçta 7 asist yaparak, İspanya'nın kazanmasında büyük rol oynadı. Maçta 16 sayı atan Fernandez ise yüzde yüz isabet oranıyla oynadı. Slovenya'yı yenen İspanya, 12 Eylül Pazar günü 5'incilik maçına çıkacak. Slovenya ise yarın 7'incilik için mücadele edecek. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Romualdas Brazauskas xxx (Litvanya), Murat Biricik xxx(Türkiye), Olegs Latisevs xxx (Letonya) İspanya: Rubio xx 3, Navarro xxx 26, Fernandez xxx 16, Garbajosa xx 5, Marc Gasol xx 5, Reyes xxx 9, Lopez x, Vazquez xxx 16, Llull xx 6, Mumbru xx 7, San Emeterio xx 4, Claver x Slovenya: Lakovic xxx 19, Dragic xxx 19, Nachbar x 2, Slokar x 1, Brezec xx 6, Becirovic xxx 13, Zupan xx 11, Vidmar x 2, Udrih xx 7 1. Periyot: 14-23 Devre: 38-41 3. Periyot: 64-62