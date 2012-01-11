-İspanya 8,9 milyar avroluk tasarruf paketini onayladı MADRİD (A.A) - 11.01.2012 - İspanya parlamentosu, ülkenin bütçe açığını düşürmek için hazırlanan 8,9 milyar avroluk tasarruf paketini onayladı. Maliye Bakanı Cristobal Montoro parlamentoda yaptığı konuşmada, gelir ve emlak vergisinin yükseltilmesini kapsayan önlemlerin sert, ancak gerekli olduğunu söyledi. Montoro, ''Ekonomi durdu, resesyonun eşiğindeyiz ve diğer şeylerin arasında durumu sadece kötüleştiren eski hükümetin aldığı üzücü kararların sonucu hesaplar dengesiz'' dedi. Eski Sosyalist hükümeti kasten rakamları saklamakla suçlayan, eski hükümetin iddia ettiği gibi ülkenin bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 6 değil, yüzde 8 olmasını beklediklerini belirten Montoro, bu sapmanın 20 milyar avroluk ''kara deliğe'' yol açtığını tahmin ettiklerini kaydetti. Kamu çalışanların maaşlarının dondurulması ve kamuya işçi alımını durduran tasarruf paketinde, sadece emekli maaşlarının yüzde 1 artırılması planlanıyor. Gelir ve emlak vergisi ise iki yıllığına artırılacak. Montoro, vergi artışlarının aşamalı olacağını, zenginlerin daha fazla ödeyeceğini ve düşük gelirlilerin kazançlarını asgari seviyede etkileyeceğini ifade etti. İspanya'da erken genel seçimi kazanan muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) kurduğu hükümet, 8,9 milyar avroluk tasarruf paketinin yanı sıra 6,2 milyar avro vergi geliri toplamayı hedefliyor. Yunanistan, İrlanda ve Portekiz'i, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) kurtarma paketlerine başvurmaya zorlayan borç krizine yakalanmamak için mücadele eden İspanya, yüzde 21,5 işsizlik oranıyla Avro Bölgesi'nin en yüksek işsizlik oranına sahip bulunuyor.