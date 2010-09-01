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Spor

İSPANYA: 73

01 Eylül 2010 02:15

-İSPANYA: 73 - LİTVANYA: 76 İZMİR (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nda Litvanya, İspanya'yı 76-73 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 6. dakikası 9-9 berabere geçildikten sonra oyunda etkinliğini artıran İspanya, ilk periyodu 22-11 önde tamamladı. İkinci periyoda Mumbru'nun sayılarıyla başlayan ve aradaki farkı 15 sayıya çıkaran (26-11) rakibi karşısında toparlanan Litvanya, 13. dakika içinde aradaki farkı 7 sayıya kadar indirdi: 26-19. Litvanya karşısında farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen İspanya, devreyi 43-35 önde kapattı. Üçüncü periyoda etkili başlayan İspanya, 3. periyodu da 64-53 üstün bitirdi. Son periyotta Maciulis ile üst üste basketler bulan Litvanya, yakaldığı 10-0'lık seriyle 34. dakika içinde aradaki farkı 1 sayıya kadar indirdi: 64-63. Litvanya, Pocius'un 3 sayılık basketiyle 35. dakikada 66-66 beraberliği yakaladıktan sonra son dakikaya 71-71 eşitlikle girildi. Marc Gasol'un 2 faul atışından faydalanamadığı bölümde son 12 saniyeye Litanya 74-73 önde girdi. Kleiza ile faul atışlarında başarılı olan Litvanya, İspanya'nın son hücumda başarılı olamaması üzerine müsabakadan 76-73 galip ayrıldı. Salon: Halkapınar Hakemler: Luigi Lamonica xxx (İtalya), Anthony Jordan xxx (ABD), Milijove Jovcic xxx (Sırbistan) İspanya: Fernandez xxx 13, Rubio xxx 3, Navarro xxx 18, Marc Gasol xxx 18, Garabajosa xxx 11, San Emeterio xx , Lopez xx 3, Reyes xx, Vazquez xx , Llull xx 3, Mumbru xx 4 Litvanya: Kalnietis xxx 12, Gecevicius xx 2, Jasaitis xx 5, Kleiza xxx 17, Javtokas xx 4, Maciulis xxx 13, Pocius xxx 13, Delininkaitis xx 4, Klimavicius xx, Jankunas xx 3, Andriuskevicius xx 3 1. periyot: 22-11 Devre: 43-35 3. periyot: 64-53 5 faulle çıkanlar: 39.41 Maciulis, 39.48 Delininkaitis (Litvanya)

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