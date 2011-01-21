İspanya 5 dilli yaşamı tartışıyor

T24 - İspanya Senatosu'nda ülkenin beş dilinin birden kullanılmaya başlanması tartışma yarattı. Yeni uygulamayla senatoda İspanyolca'nın yanı sıra Katalan, Bask, Galiçya ve Valencia dillerinde de konuşulabilecek. Bu haktan ilk faydalanan ise Katalanlar oldu.

Senatonun son genel kurul oturumunda konuşmasını Katalanca yapan Katalan Sol Koalisyonu'ndan Ramon Aleu, ülkede yeni uygulanmaya giren "senatoda ana dilde konuşabilme" hakkından faydalanan ilk senatör oldu.

Senatör Aleu, yeni dönemde senatodaki tartışmaların yaklaşık yüzde 60'ının, ülkenin yarı resmi dört dilinde yapabilmesinin yasal hale geldiğini söyledi.

İspanyol Senatosunda, senatörler tarafından yapılan konuşmaların ülkede yarı resmi statüye sahip dillerde olabilmesine fırsat tanıyan düzenleme, geçen yıl Nisan ayında parlamentodan geçmişti.

Yeni düzenlemeye göre, Senatoda söz alacak senatörlerin ana dillerinde ya da İspanyolca konuşma yapmaları, yasal olarak kendi tercihlerine bırakılmıştı.

Senatoda, İspanya'nın özerk bölgelerinde yarı-resmi dil olarak tanınmış Katalan, Bask, Galiçya ve Valencia dillerinin, İspanya'nın resmi dili olan İspanyolcaya çevrilmesi için 25 çevirmenin görevlendirildiği açıklandı.



'Hem gereksiz, hem pahalı'

Uygulamaya başından beri karşı olan Halk Partisi lideri Mariano Rajoy "normal bir ülkede böyle birşeyin yaşanmayacağını, ayrıca İspanyol halkının böyle bir talebi olmadığını" savundu.

Muhalefetteki Halk Partisi tarafından ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz döneminde, gereksiz bir masraf olarak nitelenen çevirmen ücretleri, El Mundo gazetesinin haberine göre, günde 12 bin euro tutacak.

Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen El Mundo gazetesi, yeni uygulamayı eleştiren başyazısında, "Senatonun koridorlarında biribirleriyle ortak dil olan ispanyolca konuşan senatörler, oturumlarda çevirmenler aracılığıyla birbirlerinin dediklerini anlayacaklar" dedi.

Senatonun genel kurul oturumlarının ana dilde yapılabilmesi uygulamasını savunan senatörlerden iktidardaki İşçi Partisi'nden Carmela Silva ise "ülkemizdeki çok kültürlülüğü ve çoğulluğu normal işleyişe yansıtmalıyız" dedi.



Merkez-özerk bölge gerilimi

İspanya senatosundaki ana dil tartışması, ekonomik krizden çıkışın, ülkedeki 17 bölgenin özerkliklerinin azaltılması sayesinde olacağı yönündeki iddiaların yaygınlaşmasıyla aynı döneme denk geldi.

Son dönemde Madrid'deki merkezi yönetimle, başta Katalunya olmak üzere, özerk bölgeler arasında, bütçe konusunda yaşanan uzlaşmazlıklar artmakta.

Katalunya'da yayımlanan La Vanguardia gazetesinin köşe yazarlarından Enric Juliana, "İspanya'daki ekonomik krizin tek sorumlusu özerk yönetimler olduğu kanısı, maalesef yaygınlaşıyor" diye yazdı.