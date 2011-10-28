-İspanya 329 kışlık aile çadırı gönderdi MADRİD (A.A) - 28.10.2011 - İspanyol hükümeti, Van'daki depremzedeler için bugün 329 adet kışlık aile çadırı gönderdi. İspanya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kalkınmada Uluslarası İşbirliği Ajansı (AECID) tarafından Van'daki depremzedeler için organize edilen yardım, bugün Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri havaalanından yola çıktı. Verilen bilgilerde, 329 aile çadırında toplam 1700 kişinin barınabileceği ve yardımın değerinin 80 bin avro olduğu bildirildi.