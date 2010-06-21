T24

İSPANYA: 2 - HONDURAS: 0

Maça etkili başlayan İspanyollar, 17. dakikada David Villa'nın 3 kişiyi geçerek attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti.Golden sonra da farkı arttırmak için Honduras kalesine yüklenen İspanya, ikinci golü bulamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya da çok etkili başlayan İspanyollar, 51. dakikada David Villa'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.62. dakikada Jesus Navas'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan İspanya'da topun başına David Villa geçti. Ancak kaleciyi ters köşeye yatırmayı başaran yıldız golcü topu dışarıya attı ve İspanya 3. golden oldu.İlerleyen dakikalarda da farkı arttırmak için bastıran İspanya, aradığı golü bulamasa da mücadeleyi 2-0 kazanarak H Grubu'ndaki ilk 3 puanını aldı.Bu sonuçla İspanya 3 puana yükselirken, Honduras ise Dünya Kupası'na büyük ölçüde veda etti.Stat: Ellis ParkHakem: Yuiçi Nişimura (Japonya), Toru Sagara (Japonya) Hae Sang Jeong (Güney Kore)İspanya: Iker Casillas, Sergio Ramos (Dk. 76 Alvaro Arbeloa), Gerard Pique, Carles Puyol, Joan Capdevila, Jesus Navas, Xabi Alonso, Xavi (Dk. 65 Cesc Fabregas), Sergio Busquets, Fernando Torres (Dk. 70 Juan M. Mata), David VillaTeknik Direktör: Vicente del BosqueHonduras: Noel Valladares, Sergio Mendoza, Osman Chavez, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre, Danilo Turcios (Dk. 63 Ramon Nunez), Wilson Palacios, Amado Guevara, Roger Espinoza (Dk 46 George Welcome), Walter Martinez, David Suazo (Dk. 84 Jerry Palacios)Teknik Direktör: Reinaldo RuedaGoller: Dk. 17 ve Dk. 51 David Villa (İspanya)Sarı kartlar: Dk. 8 Turcios, Dk. 38 Izaguirre (Honduras)