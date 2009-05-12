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Dünya

İspanya, 14 korsanı Kenya'ya teslim edecek

12 Mayıs 2009 02:02

Somali açıklarında korsanlara karşı görev yapan AB misyonu "Atalanta Operasyonu"na bağlı İspanyol savaş gemisi "Marques de la Ensenada" da tutulan korsaların cuma günü Kenya'ya teslim edileceği açıklandı.

Somali açıklarında geçen hafta yakalanan korsanların durumuyla ilgili İspanya Savunma Bakanlığından verilen bilgilerde, korsanların, 6 Mart 2009 tarihinde AB ile Kenya arasında imzalanan anlaşma gereği Kenya'ya teslim edileceği bildirildi.

Bu arada, 14 korsandan 13'ünün İspanyol savaş gemisinde bulunduğu, hasta olan korsanın ise Çibuti'deki Fransız askeri üssündeki hastanede bulunduğu bildirildi.

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