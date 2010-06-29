T24

İSPANYA: 1 - PORTEKİZ: 0

Dünya Kupası'nda ikinci tur maçında İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. İspanya rakibini ilk önce bol pas ile yordu, daha sonrası Villa'nın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.Maça hızlı başlayan İspanya, önce Torres sonrasında Villa ile kaleyi denedi ancak Portekiz kalecisi Eduardo bu pozisyonlarda gole izin vermedi. Bu dakikadan sonra Portekiz boş alanları iyi kapatırken, İspanya pas yapmaktan vazgeçmedi.Portekiz ilk tehlikesini maçın 20. dakikasında yarattı, Tiago'nun uzaktan sert vuruşunda Casillas'tan seken topa Almeida yükseldi, ancak tecrübeli kaleci topu kornere atmayı başardı. Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.Green PointHector Baldassi (Arjantin), Ricardo Casas (Arjantin), Hernan Maidana (Arjantin)Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Pique, Carles Puyol, Joan Capdevila, Xabi Alonso (Dk. 90 Carlos Marchena), Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Fernando Torres (Dk. 59 Fernando Llorente), David Villa (Dk.88 Pedro Rodriguez)Eduardo, Bruno Alves, Ricardo Costa, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao, Raul Meireles, Pepe (Dk.72 Pedro Mendes), Tiago, Cristiano Ronaldo, Simao Sabrosa (Dk. 72 Liedson), Hugo Almeida (Dk. 59 Danny)Dk. 63 David Villa (İspanya)Dk. 74 Xabi Alonso (İspanya), Dk. 80 Tiago (Portekiz)Dk. 90 Ricardo Costa (Portekiz)