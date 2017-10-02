İSO/Türkiye PMI: Türkiye satın alma yöneticileri endeksi 53.5'e geriledi

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Eylül\'de, bir önceki ayki 55.3 düzeyinden 53.5 düzeyine, İstanbul İmalat PMI da aynı dönemde 54.2\'den 52.1 düzeyine geriledi.

İSO\'dan yapılan açıklamada, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Eylül dönemi sonuçlarına göre eşik değer olan 50.0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, PMI eylülde 53.5 olarak gerçekleşti.

Açıklamada, \"Ağustos ayında kaydedilen 553 seviyesine göre düşüş yaşanmış olsa da endeks, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki genel iyileşmenin devam ettiğini gösterdi\" denildi.

Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, \"Türk imalat sektörü yılın üçüncü çeyreğini güçlü bir şekilde tamamladı. Üretim, istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki kayda değer artışların yansıması olarak faaliyet koşullarındaki genel iyileşme eylül ayında da devam etti\" dedi.

Son anket verileriyle birlikte iyileşme eğiliminin \"üst üste yedinci aya\" taşındığı vurgulanan İSO açıklamasında, şu değerlendirme yapıldı:

\"Bu aynı zamanda 2014 yılından beri gözlenen en uzun kesintisiz büyüme trendi oldu.

\"Endeks uzun dönem ortalaması olan 50,8 düzeyinin belirgin bir şekilde üzerinde ölçüldü.

\"Faaliyet koşullarındaki iyileşme Türk imalat sektörünün ürünlerine yönelik güçlü talepten kaynaklandı.

\"Firmalar yeni siparişlerdeki güçlü artıştan faydalandılar ve bunun yansıması olarak üretimlerini artırdılar.

\"Yeni ihracat siparişlerinde de artış devam etti ancak bu artış yeni siparişlere kıyasla daha düşük hızda ölçüldü.

\"Firmalar, artan üretimi karşılamak amacıyla kapasitelerini genişletti.

\"İstihdam artışı üst üste sekizinci ay olacak şekilde üçüncü çeyreğin sonunda da devam etti ve satın alma faaliyetlerinde güçlü artış gerçekleşti.

\"Hem girdi hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu eylülde geriledi ve 2017 başından beri ölçülen ortalamalarının altında gerçekleşti.\"

Ağustos ayında son 43 ayın yüksek düzeyi olan 54.2’ye çıkan İSO İstanbul İmalat PMI\'nın da Eylül\'de 52.1\'e gerileyerek, İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında üst üste altı ay olacak şekilde büyümeye işaret ettiği belirtilen açıklamada, İstanbul İmalat PMI ile de şu değerlendirme yapıldı:

\"Endeks ayrıca uzun dönem ortalamasının belirgin bir şekilde üzerinde düzeyde kaydedildi.

\"Üretim büyümesi eylülde de devam etti ve artış hızı uzun dönem ortalamasının üzerinde ölçüldü.

\"Böylelikle son üç yılın en uzun büyüme trendi gerçekleşti.

\"Üretimdeki artışın talep ve yeni siparişlerdeki büyümeden kaynaklandığı belirtildi.

\"Hem yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişlerinde güçlü büyüme gerçekleşti.

\"Son beş ayda olduğu gibi eylül ayında da toplam siparişlerdeki artış hızı yeni ihracat siparişlerindeki artış hızının üzerinde ölçüldü.

\"Yeni siparişlerdeki büyüme, firmaları istihdam artışına gitme konusunda cesaretlendirdi.

\"Böylelikle, istihdam üst üste altıncı kez olacak şekilde eylülde arttı ve artış trendi 2015 başından beri gözlenen en uzun kesintisiz büyüme trendi olarak kayda geçti.\"