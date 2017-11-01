İSO/Türkiye PMI: İmalat sanayi yeni siparişlerdeki artış ile büyüyor

İstanbul, 1 Kasım (DHA) – Türkiye genelinde imalat sanayi, iç ve dış kanallardan gelen yeni siparişlerdeki artışla sekiz aydır büyüyor.

IHS Markit tarafından hazırlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ekim 2017 dönemi sonuçları açıklandı.

İSO\'dan yapılan açıklamada, \"İSO Türkiye İmalat PMI Ekim ayında 52.8 olarak gerçekleşerek imalat sektörünün faaliyet koşullarının üst üste sekiz aydır iyileştiğine işaret etti. Bu aynı zamanda 2014 yılından beri gözlenen en uzun kesintisiz büyüme trendi oldu\" denildi.

Açıklamaya göre, eşik değer olan 50.0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, PMI Ekim ayında 52.8 olarak gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, “Türk imalat sektöründeki güçlü iyileşme Ekim\'de de devam etti. Bunda hem iç hem de dış kanallardan gelen yeni siparişlerdeki artış ile üretim genişlemesi etkili oldu. Bunun yansıması olarak firmalar istihdam ve satın alma faaliyetlerini artırmak suretiyle kapasitelerini büyüttüler” dedi.

Açıklamaya göre, Eylül ayında kaydedilen 53.5 düzeyine göre düşüş gösteren endeks, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarının Ekim\'de üst üste sekizinci ay olacak şekilde iyileştiğine işaret etti. Bu aynı zamanda 2014 yılından beri gözlenen en uzun kesintisiz büyüme trendi oldu.

Endeksteki iyileşme işaretleri, yeni siparişlerdeki güçlü büyüme, firmaların üretim, satın alma faaliyetleri ve istihdamda artışa gitmeleri ve istihdamdaki genişleme firmaların üretim kapasiteleri üzerindeki baskıyı hafifleterek ve birikmiş işlerin tamamlanmasına olanak sağladı. Anket verileri ayrıca sektördeki enflasyonist baskıların güçlendiğine işaret etti.

İstanbul İmalat PMI Ekim ayında 53.0’a yükseldi

İSO açıklamasında, \"Eylül ayında 52.1 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Ekimde 53.0’a yükselerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarının daha da iyileştiğine ve iyileşme trendinin yedinci aya taşındığına işaret etti\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Endeks uzun dönem ortalaması olan 50.6’nın belirgin bir şekilde üzerinde gerçekleşti. Üretim büyümesi Ekim ayında da devam ederken, artış hızı Êylül ayına göre ivmelendi. Kesintisiz büyüme trendi sekizinci aya ulaşarak ve son altı yılın en uzun büyüme trendi olarak gerçekleşti. Anket katılımcıları üretimdeki artışın büyük ölçüde daha yüksek talep ve müşteri tabanındaki genişlemeden kaynaklandığına işaret etti.\"