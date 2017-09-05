İSO/PMI: İmalat sanayide üretim, yeni siparişler ve istihdamda artış hızlandı

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi - İSO PMI) Ağustos ayında 55.3’e yükseldi.

İSO\'dan yapılan açıklamada, \"Böylece Türk imalat sektöründe son altı buçuk yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti. Vites yükselten imalat sektöründe üretim, yeni siparişler ve istihdamda artış hızlandı. İSO İstanbul İmalat PMI da Ağustos ayında 54.2’ye yükselerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında Ocak 2014’ten beri gözlenen en güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret etti\" denildi.

IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, \"Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında Ağustos ayında yaklaşık son altı buçuk yılın en güçlü genel iyileşmesi gerçekleşti ve böylelikle imalat sektörü vites yükseltti. Bunun yansıması olarak; üretim, yeni siparişler ve istihdamda artış hızlandı\" dedi.

İSO\'dan yapılan açıklamada, \"Eşik değer olan 50.0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, geçen Temmuz\'da 53.6 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI Ağustos ayında 55,3’e yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki genel iyileşmenin güçlü seyrettiğini gösterdi\" denildi ve şu konuların altı çizildi:

\"Mart 2011’den beri gözlenen en yüksek düzeyde ve uzun dönem ortalaması olan 50.8’in belirgin bir şekilde üzerinde kaydedilen PMI değeri ile böylece Türk imalat sektöründe son altı buçuk yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti.

\"Ağustos ayında imalat sektörünün yeni siparişleri üst üste altıncı ay olacak şekilde arttı. İç piyasalardan alınan yeni siparişler, yeni ihracat siparişlerinden daha yüksek hızda genişlemeye devam etti.

\"Türk imalat sektörü üretimi üst üste yedinci ay olacak şekilde arttı. Büyüme son dört ayda üçüncü kez olacak şekilde hızlandı ve Mart 2011’den beri gözlenen en güçlü düzeyde gerçekleşti.

\"Firmalar, üretimi karşılamak amacıyla kapasitelerini genişletti. İstihdam artışı Temmuz\'a göre hızlandı. Satın alma faaliyetlerindeki artış, Kasım 2013’den sonraki dönemin en yüksek hızında gerçekleşti.

\"İstihdam artışındaki hızlanmaya rağmen tamamlanmamış işler Ağustosta arttı.

\"Girdi fiyatları enflasyonu, Aralık 2016’dan beri ilk kez Ağustosta yükseldi ve mayıstan beri gözlenen en yüksek değere ulaştı.

\"Nihai ürün fiyatları enflasyonu son yedi ayda ilk kez olacak şekilde artış kaydetti.\"

\"Temmuzda 52.3 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Ağustosta 54.2’ye yükselerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında genel anlamda Ocak 2014’ten beri gözlenen en güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret etti.

\"PMI, uzun dönem ortalaması olan 50.5’in üzerinde kaydedildi.

\"Ağustos ayında beş alt endeksin dördü manşet PMI’a pozitif katkı sağladı.

\"PMI’da Temmuz\'a kıyasla gerçekleşen yükseliş, üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki daha yüksek oranlı artışlardan ve tedarikçilerin teslim sürelerinin daha fazla uzamasından kaynaklandı.\" (Grafik)

