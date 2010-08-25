-İSO'NUN "İKİNCİ 500" RAPORU AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ''İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2009 Yılı Raporu''na göre, Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, 98 milyon 178 bin 311 liralık net üretimden satışla ilk sırada yer aldı. İSO'nun ''Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu'' düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Rapora göre, Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, 98 milyon 178 bin 311 liralık net üretimden satışla ilk sırayı aldı. SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi ve T.A.Ş 97 milyon 968 bin 399 liralık üretimden satışla ikinci sırada yer alırken, Ozanteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş 97 milyon 800 bin 125 liralılık üretimden satışla üçüncü sırada yer aldı.