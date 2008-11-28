İSO’dan özgeçmiş bankası

İstanbul Sanayi Odası, yenibiris.com işbirliğiyle meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunlarının faydalanabileceği "Meslek Okulu Mezunu Özgeçmiş Bankası" projesini hayata geçirdi.



Nitelikli eleman ihtiyacı duyan İSO üyesi sanayicilerle, mesleki eğitim almış iş gücünün buluşturulmasının hedeflendiği proje çerçevesindeki hizmetlerden, İSO üyesi sanayi kuruluşlarının ilk üç ay ücretsiz olarak faydalanacakları bildirildi.



Sistemde yer almak isteyen adayların, www.yenibiris.com/iso adresini ziyaret ederek üyelik işlemlerini tamamlamaları yeterli oluyor.



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"İşsizlik, özellikle de genç işsizliği Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında gelirken, sanayimizin kalifiye eleman temini konusunda büyük bir sıkıntı içinde olduğunu görüyoruz. Bu girişimimiz ile İstanbul genelinde yer alan meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunu adayların özgeçmişleri bir havuzda toplanacak ve bu havuzda toplanan özgeçmişlerden Odamız üyesi kuruluşlar yararlanabileceklerdir."

