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Ekonomi

İSO Türkiye PMI Şubat'ta 55.6'ya geriledi

İstanbul, 1 Mart (DHA) -  Türkiye imalat sanayi Şubat ayında iyileşmesini sürdürürken, Ocak ayındaki 55

01 Mart 2018 13:23

İstanbul, 1 Mart (DHA) -  Türkiye imalat sanayi Şubat ayında iyileşmesini sürdürürken, Ocak ayındaki 55.7 düzeyinden 55.6’ya geriledi.

İSO\'dan yapılan açıklamada, \"İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Şubat ayında 55.6 olarak ölçülerek imalat sektöründeki güçlü iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. Endeks, büyümenin üretimdeki güçlü artış ile desteklenerek son yedi yılın ikinci en yüksek hızda gerçekleştiğine işaret etti\" denildi.

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