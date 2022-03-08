İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi şubat ayında 55,2'ye yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 55,2'ye yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Şubat 2022 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ocak ayında 52,3 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta 55,2'ye yükselerek Türk imalat ihracatçılarının talep ikliminde belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme geçen yılın ağustos ayından beri en güçlü düzeyde gerçekleşti. Talep koşullarının şubat ayında daha hızlı güçlenmesi esas olarak Omikron varyantının birçok ana ihracat pazarında yatışmasından kaynaklandı.

Almanya'da üretim belirgin şekilde arttı

İlk çeyrek ortasında Covid-19 kaynaklı aksaklıkların azalmasına bağlı olarak Türk imalat ürünlerinin en büyük altı ihracat pazarında üretim eğilimleri iyileşme gösterdi. Almanya'da ekonomik faaliyetler geçen yıl sonunda kaydedilen düşüşün ardından toparlanmaya devam etti ve üretim şubatta belirgin bir artış kaydetti. Fransa ve İtalya gibi diğer Avro Bölgesi ülkelerinde büyüme ocak ayına göre hızlanırken yılın başında daralma görülen İspanya ise üretimde güçlü bir canlanma sinyali verdi.

ABD'nin ekonomik aktivitesi, ocakta son bir buçuk yılın en yavaş artışını göstermesinin ardından şubatta hızlanma kaydetti. Birleşik Krallık'ta üretim artışı şubatta güçlü bir ivme kazandı ve büyüme son 8 ayın en yüksek hızında gerçekleşti.

Orta Doğu'da en belirgin üretim artışı Katar’da

Türk imalatçılarının Orta Doğu'daki ana ihracat pazarı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde de petrol dışı aktivitenin istikrarlı bir şekilde arttığı ve büyümenin güçlendiği görüldü. Anket kapsamında takip edilen tüm ülkeler içerisinde en belirgin üretim artışı Katar'da gerçekleşti. Bu bölgedeki görece olumsuz gelişme ise Mısır ve Lübnan'da daralmanın devam etmesi oldu.

Omikron varyantı dalgasının çoğu ana ihracat pazarında hafiflemiş olmasına rağmen Asya başta olmak üzere diğer bölgelerde virüsün yayılmasına bağlı aksamalar yaşandı. Bu durumdan özellikle etkilenen ve ekonomik aktivitenin keskin bir düşüş kaydettiği Hong Kong'da takip edilen ülkeler içerisindeki en belirgin daralma gerçekleşti.

Diğer yandan, Çin'de üretim üst üste ikinci ay yatay seyrederken Japonya'da iktisadi faaliyet geçen yılın ağustos ayından beri en hızlı düşüşü kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Omikron varyantının özellikle ana ihracat pazarlarındaki etkisinin azalması, şubatta Türk imalat sanayi ihracatçılarına destek sağladı. Bu dönemde salgının yol açtığı aksamalarda sona yaklaşıldığına yönelik umutların arttığı gözlendi. Öte yandan, iş dünyası için yeni bir tehdit oluşturan Ukrayna savaşının uluslararası talep üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde görülecek." ifadelerini kullandı.