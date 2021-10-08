İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi eylülde geriledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eylülde 54,7 oldu.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin eylül 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ağustosta 55,9 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eylülde 54,7 olarak gerçekleşti ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında belirgin iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. Buna karşın, endeks ağustostaki 55,9 seviyesine göre düşüş kaydederek ihracat iklimindeki iyileşmenin son üç aydır yavaşladığına işaret etti.

Yılın başlarında Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte ana ihracat pazarlarının ekonomik aktivitesinde kaydedilen güçlü büyümenin ardından, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla talep artışının yavaşladığına ilişkin sinyaller devam etti.

Euro Bölgesinde ekonomik aktivitedeki genişleme hız kesti

Euro Bölgesine bakıldığında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, Hollanda ve Yunanistan’da ekonomik aktivitedeki genişlemelerin hız kaybettiği görüldü.

Türk imalat firmalarının en önemli ihracat pazarı olan Almanya’da üretim artışı halen belirgin olmakla birlikte şubattan beri en düşük oranda gerçekleşti.

Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ın büyüme hızı arka arkaya dört ay yavaşladı. Eylüldeki artış, yedi aydır devam eden genişleme trendinin en düşük oranında gerçekleşti. ABD’de ise üretim belirgin şekilde yükselmeye devam etmesine rağmen ekonomik aktivitedeki artış hızı eylülde son bir yılın en zayıf düzeyinde kaydedildi.