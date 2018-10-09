İSO: Tüm paydaşların el ele mücadelesi enflasyona karşı set oluşturacak

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın ardından, toplumun bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bahçıvan, Enflasyon’la Topyekun Mücadele Programı’na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülke olarak bugün ekonomik alanda en kararlı şekilde yapmamız gereken mücadele, enflasyona karşı olmalıdır. Çünkü temeli olan ve anlaşılabilir maliyet baskılarının çok ötesinde; âdeta bir fırsat istismarına dönüşebilecek fiyat hareketleri, enflasyonist sürecin tetiklenmesinde çok olumsuz bir katkı faktörüdür.

“Öte yandan üretime dayalı bir ekonomiye odaklanmanın mücadelesini verdiğimiz bir dönemde enflasyonun yükselişe geçmesi, toplumsal refahımız için ulvi gördüğümüz bu mücadeleyi sekteye uğratacaktır.

“Bu nedenle içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ekonomimizin gerek kamu, gerekse özel sektör ana dinamiklerinin bu konudaki kararlı ve samimi duruşları ve paydaşların el ele mücadelesi başta psikolojik olarak dahi olsa, kontrolsüz ve piyasaları tedirgin edecek bir riskin önünde ve enflasyona set oluşturacaktır.

“Berat Albayrak\'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı bu sorunla birlikte mücadeleyi içermesi açısından önemli. Enflasyonla mücadelede başarıya giden yolda tüm paydaşların el ele vererek dayanışma sergilemesini ekonomimiz ve üretim hayatımız için destekliyoruz.” (Fotoğraflı)