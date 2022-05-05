İSO: İmalat sektörü art arda ikinci ay ivme kaybetti

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (ISO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (Türkiye İmalat PMI), nisan ayında hafif düşüşle 49,2 oldu. Bu veriye göre, sektör art arda ikinci ay ivme kaybetti.

İSO nisan ayına ilişkin Türkiye İmalat PMI anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre, nisan ayında zayıf talep, fiyat ve arz yönlü baskılar ile Ukrayna’daki savaş Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamanın devam etmesine yol açtı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, mart ayında 49,4 olan manşet PMI nisanda hafif düşüşle 49,2 olarak kaydedildi ve imalat sektörünün art arda ikinci ay ivme kaybettiğine işaret etti. Raporda yer alan rakamlar söyle:

En keskin yavaşlama ise metalik olmayan mineral ürünlerde görüldü

“Takip edilen 10 sektörden sadece 4’ü üretimini artırdı. Bu sayı geçen yılın kasım ayından beri en yüksek düzeye çıktı. Ağaç ve kâğıt ürünleri ile elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe üretim toparlanırken en güçlü büyüme giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşti. En keskin yavaşlama ise metalik olmayan mineral ürünlerde yaşandı.

Yeni siparişler üst üste 7 aydır geriliyor

Yeni siparişlerde devam eden yavaşlama eğilimi talebin kırılgan olduğuna işaret etti. Firmalar, fiyatlardaki artış nedeniyle yeni sipariş almakta zorluk yaşandığını belirtti. Toplam yeni siparişler üst üste 7’nci ay gerilerken yeni ihracat siparişleri ocak ayından beri ilk kez yavaşladı.

Maliyet baskısı nedeniyle imalatçılar nihai ürün fiyatlarını belirgin şekilde artırdı

Maliyet baskıları nisan ayında güçlü seyrini korudu. Ancak girdi fiyatları enflasyonu, üst üste 4’üncü ay azaldı ve geçen yılın eylül ayından bu yana en düşük düzeyde kaydedildi. Anket katılımcılarına göre, Türk lirasındaki değer kaybı ve Ukrayna’daki savaş maliyet yüklerini artırırken petrol, doğal gaz ve deniz taşımacılığı fiyatları yükseldi. Bunun sonucu olarak, imalatçılar nihai ürün fiyatlarını belirgin şekilde artırmak durumunda kaldı.

Tedarikçilerin teslimat süreleri uzadı

Ham maddeye erişimde genele yaygın zorluklar yaşanırken tedarikçilerin teslimat süreleri uzadı. Söz konusu artış güçlü düzeyde olsa da son 7 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Malzeme teminindeki zorluklar, artan maliyetler ve kırılgan talep, nisan ayında satın alma faaliyetlerinin yanı sıra girdi ve nihai ürün stoklarının azalışında etkili oldu. Firmaların operasyonel kapasitelerini genişletmek amacıyla üst üste 23. ay istihdam artırması, anketin görece olumlu tarafı olarak öne çıktı. İstihdam artışı ılımlı düzeyde ancak mart ayına göre hafif daha yüksek hızda gerçekleşti."

"Zorlu faaliyet koşulları devam etti"

S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendirdi. Andrew Harker, şunları söyledi:

“Fiyat baskılarının yüksek seyrini koruması ve tedarik zincirlerinde süregelen aksamalara bağlı olarak Türkiye’deki imalatçılar açısından zorlu faaliyet koşulları devam etti. Ukrayna’daki savaşın da bu sorunlara eklenmesiyle ihracat son üç ayda ilk kez yavaşlama kaydetti. Bununla birlikte hem maliyet baskıları hem de tedarik gecikmeleri geçen yılın eylül ayından beri en düşük düzeyde kaydedildi ve ikinci çeyreğin geri kalanında koşulların büyümeye daha elverişli hale gelebileceğine dair umut verdi.”