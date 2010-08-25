İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı!

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İşte İSO'nun açıkladığı ikinci en büyük 500 sanayi kuruluşu



Biz hiçbir zaman 'battık batıyoruz' demedik

İSO'nun ''Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu'' düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Rapora göre, Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, 98 milyon 178 bin 311 liralık net üretimden satışla ilk sırayı aldı. SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi ve T.A.Ş 97 milyon 968 bin 399 liralık üretimden satışla ikinci sırada yer alırken, Ozanteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş 97 milyon 800 bin 125 liralılık üretimden satışla üçüncü sırada yer aldı.İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük basın toplantısında, ''Bizim hiç bir zaman, sadece olumsuzlukları öne çıkaran bir anlayışla, 'battık batıyoruz' şeklinde bir ifademiz olmamıştır'' dedi.Tanıl Küçük, ''Türkiye'nin İkinci 500 Büyük sanayi Kuruluşu Raporu''nun açıklandığı toplantıda gündeme ilişkin çeşitli değerlendirmelerde de bulundu.Araştırma sonuçlarının çeşitli yorumlara neden olduğunu, bu yorumlar karşısında, çalışma anlayışlarını ve prensiplerini bir kez daha paylaşmak ihtiyacı duyduklarını ifade eden Küçük, İSO'nun temel misyonunun, sanayinin rekabet gücünün artırılması olduğunu, çalışmalarının, araştırmalarının hep bu hedef doğrultusunda şekillendiğini anlattı.Bütün amaçlarının sanayiye hizmet edebilmek olduğunu ifade eden Küçük, şunları kaydetti:''Görevimizi yaparken, en iyi hizmet yolunun, sanayi ve ekonomimizde aksayan yönleri, eksikleri, objektif ve net biçimde, somut rakam ve verilere dayanan şekilde ortaya koymaktan geçtiğine inandık. Giderilemeyen eksiklerden dolayı bedeller ödenmesinin önüne geçmek, ihtiyaç duyulan önlemlerin, zamanında ve etkin bir şekilde alınmasına katkıda bulunmak üzere, sanayimizdeki tabloyu, olumlu olumsuz tüm yönleriyle görmenin ve yansıtmanın arayışı içinde olduk.Şunun altını ısrarla çizmek istiyorum ki bizim hiç bir zaman, sadece olumsuzlukları öne çıkaran bir anlayışla, ''battık batıyoruz'' şeklinde bir ifademiz olmamıştır. Açıklamalarımıza temkinli iyimserlik sıfatı uygun düşebilir. Ancak, diğer yorumlar, kanaatimizce, hakkaniyet sınırlarının çok ötesindedir.Odamız tarafından hazırlanan Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmaları, alanında büyük boşluğu dolduran, araştırmacılar için zengin bir veri tabanı sunan çok kıymetli çalışmalardır ve İstanbul sanayi odası, 42 yıldır, bu çalışmaları, objektiflik ve güvenirliklerine gölge düşürmemeye özen göstererek, titizlik içinde hazırlamaktadır.''Geçen yıl da araştırmaların objektif kriterlere, rakamlara dayanan anlayışları ve kurumsallık çerçevesinde yine aynı titizlikle kamuoyuna sunulduğuna dikkati çeken Küçük, bu yıl şubat ayında, 2009 yılı ikinci yarı durum tespit anketinde sonuçların yansıttığı şekilde sanayicinin iyimser beklentiler içinde olduğunun açıkça ifade edildiğini hatırlattı.Tanıl Küçük, ağustos başında açıkladıkları 2010 yılı ilk yarıya ait, durum tespit anketinde de, yine iyimser beklentilerin öne çıktığını ve bunların da kamuoyu ile aynen paylaşıldığını anımsattı.