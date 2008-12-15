İSO: ‘Göstergeler alarm veriyor’

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, Türkiye ekonomisinde 7 yıl aradan sonra büyüme ve işsizlik göstergelerinin yeniden "alarm" konumuna geçtiğini belirtti.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, Türkiye ekonomisinde 7 yıl aradan sonra büyüme ve işsizlik göstergelerinin yeniden "alarm" konumuna geçtiğini belirtti.



Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, küçülme beklentilerinin aksine, Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 büyüdüğünü hatırlatarak, elde edilen sıfır düzeyine yakın mikro büyümenin, 2001 yılının son çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı ve Türkiye ekonomisinin durgunluğa girdiğinin işareti olduğunu savundu.



İmalat sanayi katma değerinde 2002'nin ilk çeyreğinden sonra ilk defa azalma olduğunu ve 26 çeyrektir büyümenin lokomotifliğini üstlenen sanayinin ilk defa bu çeyrekte büyümeye katkı yapamadığını belirten Küçük, sanayi katma değerindeki düşüşün, ticaret sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade etti.



Özel sektör yatırım ve özel tüketim harcamalarında da 2001 sonrası dönemin en yüksek oranlı düşüşlerinin gerçekleştiğini bildiren Küçük, açıklanan verilere göre, işsizlikte de önemli bir artış bulunduğunu kaydetti.



Küçük, şu görüşleri dile getirdi:



"Sanayi sektörü üretimi, dördüncü çeyrek için de olumlu sinyaller vermemektedir. Dolayısıyla dördüncü çeyrek büyümesi için de iyimser olmak oldukça zordur. Tüm bunları bir arada düşündüğümüzde ekonominin seyrindeki olumsuzluk net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye ekonomisinde 7 yıl aradan sonra göstergeler yeniden alarm konumuna geçmiştir. 2009, 2008'den çok daha zor bir yıl olma potansiyelini taşımaktadır. Bu zor yılı aşmak ve ekonomide yeni bir çıkış sürecini başlatabilmek için Türkiye, şimdiye kadarkilerden daha yaratıcı ve sağlam politikalar uygulamak zorundadır."





