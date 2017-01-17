İSO Başkanı: Omurgayı fazla zorlamayalım, bedeli ağır olabilir

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "Türkiye iş dünyası son 3 yılda yaşanan zorlanmaya, yüklenmeye rağmen omurgayı korumayı başardı ancak daha fazla baskı ağır bedeller getirebilir" dedi.

Dünya'dan Özlem Ermiş Beyhan'a konuşan Bahçıvan, 2017’de yapılacak bir seçimin en az 6 ay kaybedilmesine yol açacağını vurgulayarak “Tüm ekonomik veriler gösteriyor ki omurga ‘artık bana yüklenme’ diyor. Belirsizlik olan ortamdan verim çıkarmak çok zorlaşıyor” ifadesini kullandı. Bahçıvan finansal istikrar uyarısı yaparak dolardaki artışı, son 3 yılda finansal istikrardaki bozulmaya bağladı.

"2017’ye yine umutlarla girdik. İnşallah daha olumlu, geçtiğimiz yılın olumsuzluklarını da silecek bir yıl olması umuduyla başladık. Ama şu ana kadar yaşadıklarımıza baktığımızda o umut yelkeninin neresindeyiz, dürüst olmak lazım, soru işaretleri var. Türkiye’de yeniden seçim konuşulmaya başlandı" diyen Bahçıvan, seçim sürecini risk olarak gördüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Açıklıkla söyleyeyim Türkiye tekrar seçim, referandum sürecinin içine girdiği takdirde hükümetin bütün iyi niyetiyle ortaya koyduğu ekonomik tedbirlerin tam anlamıyla karşılık bulabileceğinden şüpheliyim. Ne olursa olsun seçime girilen bir ortamda, sandık, belirsizlik denildiğinde sizin o süreçten bir verim bir enerji çıkarmanızın imkanı zayıflıyor. Bu Amerika’da da Fransa’da da böyle. Hangi seçim yılında Türkiye gelişebilmiş ki, hele de bu kadar yorgunken. Herkes görelim bakalım diyecek ve takvim duracak. O görelim bakalım hayatımıza girecek endişemiz var. Omurga görevini yaptı ama artık yüklenme bana diyor. Güven endeksi, PMI, işsizlik neresinden bakarsan bak, bunu gösteriyor. Can olsa dayanmaz noktasına geliyoruz. Daha fazla baskı, endişem o ki çok daha ağır bedellerle karşılaştırabilir bizi. O risk var mı var. Çok ciddi boyutta bir devalüasyonun yaşandığı bir ortamdayız. Bunun üzerine kayıp bir 6-8 ay koyarsak..."