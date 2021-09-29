İSO Başkanı Bahçıvan: Enflasyon, büyüme pahasına bile kabul edilebilir değil

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan Bloomberg HT'ye enflasyonun büyüme pahasına bile kabul edilebilir olmadığını söylerken, kısa vadede büyümeyi nasıl alıp götürdüğünün örneğini geçmişte gördüğümüzü belirtti. Bahçıvan, fahiş fiyatların sebebinin de enflasyon olduğunu belirtti.

Erdal Bahçıvan enerji maliyetlerindeki artış, gıda enflasyonu ve fahiş fiyatlar gibi gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bahçıvan, enflasyon, büyüme pahasına bile kabul edilebilir olmadığını söylerken, enflasyonun kısa vadede büyümeyi nasıl alıp götürdüğünün örneğini geçmişte gördüğümüzü fiyat istikrarının ve düşük enflasyon sürecinin öneminin altını çizdi.

“Hızlı sorunların olacağı bir dönem bizi bekliyor”

Enerji maliyetlerindeki artışı değerlendiren Bahçıvan, “Maliyet artışları çok hızlı gelişiyor, birine alışamadan diğeri başlıyor. Hammadde maliyetlerinin şokunu atlatamayan örneğin daha geçtiğimiz zaman çip sorununu atlatamayan devletler şimdi enerji sorunu ile mücadele edecekler. Bunlar dışarıda gibi olsa da adım adım bize de yansıyacak konular. Seri ve hızlı sorunların olacağı bir dönem bizi bekliyor gibi gözüküyor. Enerjide stresli bir dönem bizi bekliyor, tasarruf alanlarını saptamak gerek” dedi.

“Enflasyon, büyüme pahasına bile kabul edilebilir değil”

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı faiz indirimi konusunda değerlendiren İSO Başkanı, şunları söyledi:

“Faiz indirimin etkileri finansal istikrar en önemli hizmet ve değer olduğunu söylüyorduk. Finansal istikrar konusunda oluşan problem hayatımıza nasıl etki ettiğini görüyoruz. Sorun keşke merkez bankasının faizleri indirip arttırılması ile çözülebilecek olsa. Türk lirasının daha fazla değer kaybetmesi noktasında sorunlar yumağının geçmiş son 2 senede de gördük. Bizim en büyük kazancımız finansal istikrar ve ortaya koymuş olduğu düşük enflasyon süreciydi. Bundan vazgeçemeyiz. Karşılığı büyüme pahasına olsa bile enflasyonu kabul etmiyorum. Enflasyonun kısa vadede büyümeleri nasıl alıp götürdüğünü gördük. Hassas ve dikkatli gitmemiz gereken bir dönem”

Bahçıvan son olarak, “Önümüzdeki üç ayın sanayide biraz daha soğumaya dönüşmesini bekliyorum. Türkiye’ye fon akımlarının güçlü şekilde gelebilmesi ve düşük bir CDS gerek.TL faizlerini sürdürülebilir ve etkili bir kaynak girişiyle toparlamalıyız” diye ekledi.