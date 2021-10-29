İSO Başkanı Bahçıvan: Cumhuriyetimizin üzerine inşa etmemiz gereken yeni nesil sanayi, katma değerli ve ileri teknolojili ürünler üretebilmelidir

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Dünya gazetesi için kaleme aldığı yazıda "Cumhuriyetimizin mirası üzerine inşa etmemiz gereken yeni nesil sanayimiz, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünler üretebilmelidir. Bunun için nitelikli insan kaynağına sahip olmalıdır" dedi.

Bahçıvan, başta Covid-19 olmak üzere ekonomideki çalkantılar, sürdürülebilirlik sorunları ve finansal istikrar alanındaki risklerin, Türkiye'yi gelecekte yine zor günlerin beklediğinin göstergesi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet’in 98 yıllık tarihinde oluşan sanayileşme mirası ve bu uzun dönemden elde edilecek kazanım ve dersler, 21. yüzyılın gereklerine uygun bir kalkınmanın da yolunu aydınlatacaktır.

Ülkemizin artık yeni nesil bir sanayileşmeyi konuşması, tartışması ve uygulaması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin mirası üzerine inşa etmemiz gereken yeni nesil sanayimiz, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünler üretebilmelidir. Bunun için nitelikli insan kaynağına sahip olmalıdır. Çevreye, insana ve topluma duyarlı olmalıdır.

Bu çerçevede, imalat sanayinin gelişiminin hızlandırılması ve en önemlisi katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretim ve ihracat içerisindeki payının artırılması gerekiyor. Bu yarışta bizim de ülke olarak nitelikli insan kaynağımız ile yer almamız bir zorunluluktur."