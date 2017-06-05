İSO 500'e 80 Kocaeli firması girdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 Araştırması" kapsamında, kentte faaliyet gösteren 80 firma büyük sanayi kuruluşları arasında yer aldı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası’nca gerçekleştirilen, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 Araştırması" sonuçlarını değerlendirdi. Kocaeli'nin bu yıl 80 firma ile Türkiye'nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

''Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu. Bu yıl ilk on içerisine Hyundai Assan Otomotiv sekizinci olarak girdi. İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 32 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları belirlediğimizde 2016 yılında 80 işletmemizin Türkiye'nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını görüyoruz. Üretimlerini ilimizde yapan bu firmalar Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine gerçek katkısını göstermektedir.''

Zeytinoğlu, geçen yıl da 500 büyük firma içerisinde 80 Kocaeli firmasının yer aldığını anımsatarak, ''2016 yılı listesinde, 2015 yılı listesinde yer alan 6 firmamız yer almıyor. Diğer taraftan 2016 yılı listesine 4 yeni firmamız girdi. İki firmamız ise geçen yıl ikinci 500’den bu yıl ilk 500’e girerek lig atladı. Listede yer alan tüm firmalarımızı kutluyoruz.'' ifadelerini kullandı.