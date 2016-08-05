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"İsminiz aranan darbeciler listesinde" diyerek dolandırıcılık yapan adam yakalandı

Darbe dolandırıcısı, 4 burma bilezik, cumhuriyet altını, 3 çeyrek altın ve 4 bin lira para aldı

05 Ağustos 2016 12:15

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan bir kadın, polis kılığında arayan biri tarafından dolandırıldı. Kadını, "İsminiz aranan darbeciler listesinde" diyerek kandıran dolandırıcı İstanbul'da yakalandı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Sarıdede Mahallesi'nde yaşayan A.Ş. adlı kadını telefonla arayan M.K, kendisini polis olarak tanıttı. M.K, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası isminin "aranan teröristler" listesinde bulunduğuna inandırdığı A.Ş'den, listeden adını çıkarmak için incelenmek üzere evindeki altın ve paraları teslim etmesini istedi. Bu kişiye 4 burma bilezik, cumhuriyet altını, 3 çeyrek altın ve 4 bin lirasını teslim eden A.Ş, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

Hendek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin İstanbul'a gittiğini belirledi. Avcılar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp Hendek'e getirilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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